Pour Capcom, certains mods peuvent endommager l’image de marque de ses licences

Couvrez ce sein que je ne saurais voir

On ne compte plus les mods sur les jeux Resident Evil, qui s’amusent à remplacer les héros de la saga par Shrek, le train Thomas (vraiment désolé pour les cauchemars provoqués par l’image en une) et bien d’autres personnages de la pop culture. Tout comme les mods de costumes se multiplient sur Street Fighter 6. La pratique est populaire et peut faire beaucoup rire, mais s’il y en a un qui rigole un peu moins, c’est Capcom. C’est du moins ce que l’éditeur affirme lors d’une vidéo de présentation qui détaille les mesures prises par Capcom pour lutter contre la triche.

Selon l’éditeur, la triche et les mods sont évidemment liés, ce qui est problématique. Capcom reconnait que la « majorité des mods ont un impact positif » sur les jeux, mais que certains peuvent causer des dégâts sur la réputation de l’entreprise. L’éditeur vise aussi les mods où les personnages de ses jeux apparaissent dans des tenues alternatives très olé olé, quand ils ne sont pas complètement dévêtus :

« Il existe un certain nombre de mods qui portent atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Lorsqu’ils sont diffusés, l’image du produit est ternie et l’image de marque est affectée. »

Ce qui ne veut pas dire pour autant que Capcom compte interdire ces mods, étant donné qu’aucune mesure concrète n’a été annoncée pour cela. Ce qui veut dire que ce n’est pas encore demain qu’il sera impossible de jouer avec Leon torse nu ou avec Cammy dans une tenue légère, mais l’éditeur n’aime pas vraiment ça.