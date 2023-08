Call of Duty: Modern Warfare III sortira aussi sur PS4 et Xbox One, et sa bêta aura d’abord lieu sur PlayStation

Une dernière exclusivité temporaire pour PlayStation

Avant toute chose, Activision a tenu a confirmer les plateformes sur lesquelles ce nouvel épisode allait sortir. Sans surprise, ce Call of Duty: Modern Warfare III sortira bel et bien sur PS4 et Xbox One en plus de versions prévues sur PC, PS5 et Xbox Series. Difficile de faire l’impasse sur l’ancienne génération même trois ans après la sortie de la nouvelle, surtout pour une licence aussi populaire qui veut brasser un public très large.

Activision ne compte donc pas changer ses habitudes, et cela se voit aussi avec la mise en ligne d’une bêta qui sera d’abord réservée aux consoles PlayStation (au moins 5 jours avant les autres plateformes). C’est le cas depuis plusieurs années suite à un accord entre Sony et Activision, et le rachat de ce dernier par Microsoft n’y change rien puisque l’éditeur se doit de respecter son contrat avant tout. Il faut aussi se dire qu’il s’agit probablement de la dernière année où une telle chose est possible, puisque ce partenariat prend a priori fin avec ce nouvel épisode.

En revanche, on ne sait pas quand cette bêta aura lieu, mais on devrait en apprendre plus dès ce jeudi 17 août, date du reveal complet de ce Call of Duty: Modern Warfare III.

Modern Warfare III Beta will be available first on PlayStation (img via Sony Arabic YT channel/@BKTOOR_) pic.twitter.com/kD5kflPUH3 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 11, 2023