Call of Duty: Modern Warfare III présente son antagoniste, le jeu montrera ses premières images dans une semaine

Comme à son habitude, Activision fait monter la pression lorsqu’il s’agit du reveal de son prochain Call of Duty, en multipliant les teasers jusqu’à la première présentation de gameplay. Cette semaine, on a eu la confirmation que l’opus annuel se nommerait bien Call of Duty: Modern Warfare III, avec un logo à l’appui et quelques petits indices à propos d’une « menace ultime » pour nos protagonistes. On sait maintenant par qui elle est incarnée, puisque l’éditeur a mis en ligne une nouvelle vidéo révélant l’identité du méchant de cet épisode, tout en nous donnant rendez-vous pour un premier trailer.