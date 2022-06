Call of Duty: Modern Warfare II sera présenté la semaine prochaine, nouveau teaser

On sait désormais que Call of Duty: Modern Warfare II sera bien le prochain épisode de la saga, après des mois de fuites et d’indiscrétions sur cet opus. On entre maintenant dans le mois de juin, et forcément, Activision veut profiter de tout l’engouement qu’il y a autour du Summer Game Fest pour présenter lui aussi son prochain gros titre de fin d’année. Mais l’éditeur décide tout de même de se la jouer solo, puisque Call of Duty: Modern Warfare II sera bien présenté pour la toute première fois la semaine prochaine, mais pas durant la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest.

Quand sera présenté Call of Duty: Modern Warfare II ?

Activision annonce aujourd’hui que ce Call of Duty: Modern Warfare II aura droit à une grande présentation le 8 juin prochain à 19 heures, soit la veille de la cérémonie du Summer Game Fest de Geoff Keighley. Un teaser intitulé « Ultimate Team » a été publié dans la foulée pour poser un peu les bases de l’ambiance de cet épisode.

On devrait donc en apprendre un peu plus sur ce dernier dès la semaine prochaine, ce qui n’est pas vraiment une surprise, étant donné que l’insider Tom Henderson avait fait fuité l’information, et que la présence de cette date du 8 juin était visible dans le teaser du key art du jeu.

Call of Duty de retour sur Steam ?

Cela fait maintenant de nombreuses années que la série Call of Duty n’est plus présente sur Steam, du moins pour ses derniers épisodes. Mais plus tôt dans la semaine, on a pu voir qu’une bannière aux couleurs de la saga, et surtout du prochain épisode, était visible sur le store de Valve, laissant supposer que ce Call of Duty: Modern Warfare II sortirait aussi sur Steam.

Une information à moitié confirmée par le compte Twitter de Steam aujourd’hui, qui retweete l’annonce de la présentation du jeu du 8 juin, avec un petit emoji qui veut tout dire. On en aura le cœur net très prochainement.

Call of Duty: Modern Warfare II sera disponible dès le 28 octobre prochain.