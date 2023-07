Call of Duty : Le casting de The Boys débarque pour la saison 4 avec Black Noir, Stella et Homelander

Comme Fortnite, Call of Duty s’adonne aux partenariat avec d’autres licences de la pop culture comme avec Godzilla ou encore L’Attaque des Titans. La communauté présente sur les derniers jeux de la saga va bientôt accueillir trois nouveaux opérateurs grâce à une collaboration de la sorte, puisque la célèbre série The Boys va bientôt être mise en avant dans la saison 4 pour Call of Duty Warzone et Call of Duty: Modern Warfare II.