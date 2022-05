Call of Duty: Modern Warfare II sortira le 28 octobre et tease son prochain reveal

Activision a décidé de ne pas attendre le début de la saison des annonces avec le Summer Game Fest, et prend les devants aujourd’hui pour nous parler de Call of Duty: Modern Warfare II, déjà teasé ces dernières semaines. Après avoir révélé au monde entier le logo de ce nouvel épisode (qui est à ne pas confondre avec le Modern Warfare 2 de 2009), l’éditeur a aujourd’hui révélé les premiers key-arts du titre, ainsi que la date de sortie de ce dernier.

Surprise, un nouveau Call of Duty en fin d’année

C’est via une mise en scène complètement grandiloquente qu’Activision et Infinity Ward révèle aujourd’hui l’artwork officiel de Call of Duty: Modern Warfare II, qui met en avant l’opérateur Simon “Ghost” Riley, avec une image étalée sur plusieurs cargos qu’il a fallu bien manœuvrer pour filmer tout cela proprement avec des drones. L’éditeur dévoile aussi des key-art pour les membres de la Task Force 141, mais le plus important là-dedans, c’est la date de sortie de ce nouvel épisode.

Call of Duty: Modern Warfare II sera donc disponible dès le 28 octobre prochain, ce qui n’est en rien surprenant étant donné que la licence a toujours visé cette période d’octobre/novembre.

On imagine maintenant que le gameplay du jeu sera révélé le 8 juin, étant donné que cette date est notée sur l’un des conteneurs. L’insider Tom Henderson avait aussi indiqué cette date par le passé, il semble donc que ce soit ici la confirmation.

Rendez-vous donc juste avant le Summer Game Fest pour voir à quoi va ressemble ce nouvel opus de la série Call of Duty.