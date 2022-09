Call of Duty Modern Warfare 2 présente son multijoueur (maps, modes de jeu, vue à la troisième personne…)

La série Call of Duty va subir de grands changements dans les années à venir, et pour nous présenter un peu tout cela, Activision a organisé un Call of Duty Next pour nous parler de l’avenir de la licence. Mais avant de nous parler du futur lointain, il était important de nous parler du futur proche, et ce dernier concerne Call of Duty Modern Warfare 2. Le titre était naturellement de la partie et comme promis, c’est surtout son multijoueur qui a été mis en avant durant la soirée.

Un épisode qui mise sur le mouvement

Comme on l’avait déjà précisé lors de la présentation du mode solo, un gros travail a été effectué sur l’eau, avec des améliorations sur la physique (quand on tire dans l’eau par exemple).

Cet épisode semble aussi mettre l’accent sur les affrontements mobiles avec beaucoup de véhicules et de nouvelles fonctionnalités autour de ces derniers. Quand on sera à pied, on aura aussi droit à d’autres mouvements, comme le fait de pouvoir se jeter en avant ou de mieux viser en étant derrière un muret.

Des améliorations sur l’équipement et de nouvelles maps

Côté équipement, on retrouvera des détecteurs de présence ou encore des automates pour distraire les ennemis, ainsi qu’un objet permettant de marquer les ennemis à l’écran. La surveillance sera donc de mise. La personnalisation des armes sera aussi plus poussée, avec plus de facilités pour débloquer les différentes pièces d’équipements et plus de liberté dans l’arbre de customisation.

L’équipe de développement a aussi évoqué le cas des maps, avec certaines cartes 6 vs 6 un peu plus resserrées pour encourager le combat. Parmi les maps confirmées, on retrouve :

Sarrif Bay (l’une des maps les plus larges)

(l’une des maps les plus larges) Mercado Las Almas (6 vs 6)

Les modes confirmés

On retrouvera les Guerres de territoire dans cet épisode avec plusieurs modes de jeu, qui avaient déjà fuités. On retrouvera notamment le mode Invasion, qui ajoutera du PvPvE, chose rare pour la série, et qui vous permettra donc de vous mesurer à des IA en plus des autres joueurs.

On note aussi le retour du mode Special Ops pour ajouter un peu de coop, tandis que le mode Prisoner Rescue vous fera jouer façon Rainbow Six Siege. Deux équipes s’affronteront, avec des otages à sauver à évacuer. Ici, pas de respawn, mais vous serez en mesure de faire revivre vos alliés.

Call of Duty passe en vue à la troisième personne

En revanche, malgré quelques indiscrétions, on ne s’attendait pas forcément à retrouver la confirmation de l’arrivée de la caméra en vue à la troisième personne.

Oui, vous avez bien lu, vous pourrez enfin jouer à Call of Duty en mode TPS. Cela pourra être activé ou désactivé à l’envie, avec la visée qui passera en vue à la première personne pour être plus précis.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, la bêta démarrera dès demain sur les consoles PlayStation.