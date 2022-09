Call of Duty Modern Warfare II : La bêta démarre demain, comment y accéder ?

Activision compte lever le voile sur l’avenir de Call of Duty dès aujourd’hui à l’occasion de son Call of Duty Next, qui devrait principalement se concentrer sur la présentation de Call of Duty Modern Warfare II. Quelques semaines avant sa sortie, ce prochain opus va entrer dans plusieurs phases de bêta, dont la première commencera dès demain, le 16 septembre, sur PlayStation, avant d’arriver sur d’autres plateformes par la suite. Voici ce qu’il faut savoir sur ces bêtas de Call of Duty Modern Warfare II.

Comment accéder à la bêta de Call of Duty Modern Warfare II ?

C’est d’abord sur PlayStation que l’on pourra découvrir le jeu, avec plusieurs phases de bêta qui vont être ouvertes jusqu’au 26 septembre prochain. Voici les dates de bêtas à retenir :

Premier week-end (PS4 – PS5)

Dès le 16 septembre à 19 heures : Accessible pour celles et ceux ayant précommandé le jeu (ou ayant reçu un code de bêta).

Dès le 18 septembre à 19 heures jusqu’au 20 septembre : Accessible à tous.

Deuxième week-end (PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series)

Dès le 22 septembre à 19 heures : Accessibles à tous sur PS4 et PS5 ; Accessible à celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur Xbox ou PC (ou ayant reçu un code de bêta).

Dès le 24 septembre à 19 heures jusqu’au 26 septembre : Accessible à tous.

Vous l’aurez compris, pour accéder à la bêta du 16 au 17 septembre sur PlayStation, il faut impérativement avoir précommandé le jeu, que ce soit sur le PlayStation Store ou chez l’un des différents revendeurs. Si vous avez précommandé le jeu, vous recevrez un mail avec un code vous permettant d’accéder à la bêta (rien ne vous empêche d’annuler la précommande après avoir reçu le code).

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.