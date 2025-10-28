Pour faire oublier Battlefield Redsec, Activision lance un essai gratuit sur Black Ops 6 et fait appel à… Philippe Etchebest ?
L’hégémonie de Call of Duty est enfin un peu bousculée avec la sortie de Battlefield 6, qui reçoit un accueil élogieux tout en réalisant un excellent démarrage commercial. La licence d’Electronic Arts pourrait même mobiliser toute l’attention avec la sortie de Battlefield Redsec, son mode Battle Royale free-to-play disponible dès aujourd’hui. Et c’est bien évidemment un hasard complet si Activision a décidé de proposer des journées gratuites sur Call of Duty Black Ops 6.
Un planning pas si innocent
Le timing fait bien les choses. Activision espère nous faire détourner le regard de Battlefield Redsec en nous proposant de jouer gratuitement aux différents modes multijoueur et Zombies de Call of Duty Black Ops 6, et ce dès aujourd’hui jusqu’au 3 novembre prochain.
Naturellement, l’éditeur avancera qu’il s’agit là de préparer le public à la sortie du prochain Black Ops, mais personne n’est dupe. Il s’agit ici de tenter de voler un peu d’attention pour que Battlefield Redsec démarre plus timidement, même s’il en faudra bien plus pour détourner la communauté de cette sortie événement.
Cauchemar dans ton multi
Et puisque l’on parle de Call of Duty, comment ne pas s’arrêter sur la publicité qui a provoqué une interrogation universelle chez la part du public français. Habitué à embaucher des stars hollywoodiennes pour faire la promotion de sa licence (chose parodiée par Battlefield 6), voir des personnalités d’Internet, Activision a véritablement changé de fusil d’épaule pour faire la promotion de Call of Duty Black Ops 7 dans notre pays.
L’éditeur a en effet fait le choix plus qu’étonnant de promouvoir son jeu via Philippe Etchebest, chef cuisinier que l’on ne présente plus. Pourquoi ? Eh bien, personne ne le sait, si ce n’est pour le charisme indiscutable du cuistot, qui apparait aujourd’hui dans deux publicités. Quelle époque.
Call of Duty: Black Ops 7 est prévu pour le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series (et via le Game Pass Ultimate et PC).
Date de sortie : 25/10/2024