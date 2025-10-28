Pour faire oublier Battlefield Redsec, Activision lance un essai gratuit sur Black Ops 6 et fait appel à… Philippe Etchebest ?

Un planning pas si innocent

Le timing fait bien les choses. Activision espère nous faire détourner le regard de Battlefield Redsec en nous proposant de jouer gratuitement aux différents modes multijoueur et Zombies de Call of Duty Black Ops 6, et ce dès aujourd’hui jusqu’au 3 novembre prochain.

Naturellement, l’éditeur avancera qu’il s’agit là de préparer le public à la sortie du prochain Black Ops, mais personne n’est dupe. Il s’agit ici de tenter de voler un peu d’attention pour que Battlefield Redsec démarre plus timidement, même s’il en faudra bien plus pour détourner la communauté de cette sortie événement.

Cauchemar dans ton multi

Et puisque l’on parle de Call of Duty, comment ne pas s’arrêter sur la publicité qui a provoqué une interrogation universelle chez la part du public français. Habitué à embaucher des stars hollywoodiennes pour faire la promotion de sa licence (chose parodiée par Battlefield 6), voir des personnalités d’Internet, Activision a véritablement changé de fusil d’épaule pour faire la promotion de Call of Duty Black Ops 7 dans notre pays.

L’éditeur a en effet fait le choix plus qu’étonnant de promouvoir son jeu via Philippe Etchebest, chef cuisinier que l’on ne présente plus. Pourquoi ? Eh bien, personne ne le sait, si ce n’est pour le charisme indiscutable du cuistot, qui apparait aujourd’hui dans deux publicités. Quelle époque.

Call of Duty: Black Ops 7 est prévu pour le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series (et via le Game Pass Ultimate et PC).