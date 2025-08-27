Call of Duty: Black Ops 7 ne vous laissera pas conserver les skins obtenus sur Black Ops 6

Moins de collabs, plus d’authenticité

Activision voulait initialement que la transition entre un épisode de Call of Duty à un autre se fasse de manière naturelle et souple, en vous laissant conserver la plupart de vos objets via un compte commun entre les deux jeux. Pour Call of Duty: Black Ops 7, les choses seront finalement un peu différentes. Dans un billet de blog publié sur le site officiel de la licence, on apprend que les skins de vos opérateurs et de vos armes acquis sur Black Ops 6 ne pourront pas être transférés vers Black Ops 7 :

« Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers. C’est pourquoi les skins des opérateurs et des armes de Black Ops 6 ne seront pas conservés dans Black Ops 7. Les jetons Double XP et les GobbleGums seront conservés, car nous savons que votre temps et votre progression sont importants. Ce changement s’applique uniquement à Black Ops 7. Call of Duty: Warzone n’est pas affecté, et tout votre contenu Black Ops 6 reste utilisable. »

Un message qui semble indiquer que les collaborations tirées par les cheveux sont sur le point de se terminer chez Activision. Récemment, Black Ops 6 avait reçu des skins à l’effigie des Tortues Ninja, d’American Dad ou encore Beavis and Butt-Head, qui peuvent être sympathiques pour les fans, mais qui ruinent l’immersion pour les autres. Vous ne devrez donc pas retrouver tout cela dans le prochain épisode de la série.

Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible dès le 14 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.