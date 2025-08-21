Cairn nous montre son mode « Free Solo », pour de la grimpette sans filet de sauvetage

Grimpez à la seule force de vos mains, sans sécurité

Si, pour vous, le défi proposé par Cairn est trop contemplatif et pas assez périlleux à votre goût, libre à vous de tenter l’ascension via le mode Free Solo. Ici, pas de harnais, pas de corde, pas de pitons, rien pour vous rattraper. Juste vous, vos mains et vos pieds, et vos muscles en souffrance.

Autrement dit, ici, toute chute sera fatale et vous devrez alors recommencer depuis le point de départ. De quoi ajouter pas mal de difficulté et de tension à votre session, d’autant plus que vos autres ressources stockées dans votre sac-à-dos seront, elles aussi, limitées. Un mode pour les personnes les plus chevronnées (et aussi les plus patientes), qui vont préférer l’adrénaline plutôt que le voyage offert par le jeu.

Cairn sera disponible dès le 5 novembre prochain sur PC et PS5. La démo du jeu est toujours disponible.