Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026

Le début d’année s’annonce toujours plus chargé

C’est avec une nouvelle bande-annonce qui fait très envie que le jeu édité par Focus Entertainment donne de ses nouvelles, notamment en précisant sa date de sortie. MIO: Memories in Orbit sera donc l’un des tout premiers jeux de 2026, puisque sa sortie est prévue le 20 janvier. Le nouveau trailer met en avant cette information ainsi que de nouvelles images de gameplay, qui permettent de jeter un nouveau coup d’œil au look très particulier du jeu, qui est propulsé par un moteur maison.

Si vous découvrez aujourd’hui ce metroidvania, sachez qu’il vous embarque au sein de l’Arche, un grand vaisseau à la dérive dans l’espace, qui est recouvert de végétation et rempli de machines dangereuses. Des menaces que MIO, petit robot docteur, devra affronter. Notez que la démo du jeu est toujours disponible sur Steam et le Microsoft Store et permet de s’essayer aux premières heures du titre.

MIO: Memories in Orbit sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series, et les deux Nintendo Switch.