Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l'année 2026

Il nous avait tapé dans l’œil dès son annonce grâce à sa jolie identité visuelle, mais aussi manette en mains lors de notre dernier aperçu, MIO: Memories in Orbit est assurément l’un des jeux français du moment à surveiller. Le titre réalisé par le studio Douze Dixièmes (Shady Part of Me) a refait parler de lui en se montrant lors de la dernière édition du PC Gaming Show, qui vient tout juste d’être diffusée, et ce pour annoncer une très bonne nouvelle, à savoir que le développement touche à sa fin.

