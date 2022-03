Le boss d’Amazon Games, Mike Frazzini, quitte son poste

Malgré le succès de New World et de Lost Ark, on ne peut pas dire qu’Amazon Game Studios soit une franche réussite pour le géant de la vente. Si ces MMO lui permettent un peu de sortir la tête de l’eau, le chemin pour en arriver là aura été compliqué, et les échos que l’on a eu de la part de Bloomberg sur les coulisses d’Amazon Games nous laissaient entendre que certains des dirigeants prenaient mauvaise décision sur mauvaise décision, à l’image de Mike Frazzini, dont on a appris ce week-end qu’il quittait son post.

Un changement de direction en vue

C’est une nouvelle fois Bloomberg qui nous apprend la nouvelle, en déclarant que Frazzini a dit à son équipe qu’il quittait l’entreprise afin de se reconcentrer sur sa famille. Ryan Jones, porte-parole d’Amazon, a alors déclaré à son sujet :

« Nos récents succès avec New World et Lost Ark sont le résultat de la vision à long terme axée sur le client pour les jeux qu’il a contribué à établir. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ses contributions et souhaitons à Mike le meilleur. »

Mais dans le même temps, un manager qui a souhaité rester anonyme a rappelé que le manque d’expérience dans le domaine du jeu vidéo de Frazzini a fait « souffrir » la division gaming d’Amazon. On ne sait pas qui reprendra sa place pour le moment, mais cela pourrait changer pas mal de choses pour Amazon si une personne plus expérimentée reprenait la barre.