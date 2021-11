New World : Que vaut le MMO d’Amazon ? Test final en vidéo

Annoncé depuis un moment, New World est enfin sorti en septembre dernier. Nouveau projet des studios Amazon, il s’agit également du premier gros jeu pour le studio, après avoir enchaîné les échecs, Breakaway et Crucible en tête. Mais il semblerait que ce nouveau MMO tienne une bonne partie de ces promesses, comme on vous l’explique dans cette vidéo.

New World est disponible dès maintenant sur PC. Pas d’abonnement mensuel, il s’agit d’un achat unique lors de l’acquisition.