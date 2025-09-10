Borderlands 4 : Voici les configurations PC recommandées pour jouer à cet épisode sans soucis

Quelle configuration pour jouer à Borderlands 4 ?

Gearbox a partagé les configurations recommandées pour Borderlands 4, et si la configuration minimale est relativement accessible, attendez-vous à avoir besoin de pas mal de RAM pour atteindre un excellent résultat. Autant dire que tout le monde ne pourra pas viser la configuration recommandée, en espérant que celle de base suffise, mais ça, on vous en reparle très prochainement dans notre test complet.

Configuration minimale

Windows 10 / 11

Processeur (8 cœurs) : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

16 Go RAM

Carte graphique (8 cœurs) : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580

100 Go d’espace, SSD

Configuration recommandée

Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

32 Go RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580

100 Go d’espace, SSD

Un post publié sur Steam détaille un peu plus les différentes options que vous pourrez retrouver dans cette version PC, avec plusieurs types de résolution et d’upscaling possibles pour mieux s’adapter à votre machine. Gearbox profite également de l’occasion pour détailler les options d’accessibilités du jeu, que ce soit au niveau des visuels, du son, ou des contrôles.

Borderlands 4 est prévu pour le 12 septembre sur PS5 et Xbox Series, et Switch 2, et le 11 septembre au soir sur PC.