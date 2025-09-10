Borderlands 4 : Voici les configurations PC recommandées pour jouer à cet épisode sans soucis
Randy Pitchford a prévenu : si vous jouez à Borderlands 4 sur PC dans une configuration inférieure à ce qui est recommandé, ne vous attendez pas à des miracles. Encore faut-il savoir quelles sont ces configurations souhaitées pour faire tourner convenablement ce quatrième épisode, qui sort cette semaine. Gearbox a fait le point en donnant quelques exemples afin de vous laisser voir si votre machine pourra supporter les vagues de loot qui vous attendent sur la planète Kairos.
Quelle configuration pour jouer à Borderlands 4 ?
Gearbox a partagé les configurations recommandées pour Borderlands 4, et si la configuration minimale est relativement accessible, attendez-vous à avoir besoin de pas mal de RAM pour atteindre un excellent résultat. Autant dire que tout le monde ne pourra pas viser la configuration recommandée, en espérant que celle de base suffise, mais ça, on vous en reparle très prochainement dans notre test complet.
Configuration minimale
- Windows 10 / 11
- Processeur (8 cœurs) : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- 16 Go RAM
- Carte graphique (8 cœurs) : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
- 100 Go d’espace, SSD
Configuration recommandée
- Windows 10 / Windows 11
- Processeur : Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- 32 Go RAM
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580
- 100 Go d’espace, SSD
Un post publié sur Steam détaille un peu plus les différentes options que vous pourrez retrouver dans cette version PC, avec plusieurs types de résolution et d’upscaling possibles pour mieux s’adapter à votre machine. Gearbox profite également de l’occasion pour détailler les options d’accessibilités du jeu, que ce soit au niveau des visuels, du son, ou des contrôles.
Borderlands 4 est prévu pour le 12 septembre sur PS5 et Xbox Series, et Switch 2, et le 11 septembre au soir sur PC.
