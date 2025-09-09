Borderlands 4 : Gearbox précise les horaires de lancement du jeu et la sortie d’un patch day one

À quelle heure Borderlands 4 sera-t-il disponible en France ?

Le lancement de Borderlands 4 se rapproche maintenant à grands pas. Gearbox a donc publié un calendrier plus précis afin de divulguer les horaires auxquels le jeu sera disponible un peu partout dans le monde. Il faudra noter que la communauté consoles ne sera pas logée à la même enseigne que celle sur PC, cette dernière ayant accès au jeu quelques heures en avance. Voici les horaires de lancement de Borderlands 4 en France :

Steam et Epic Games Store : 11 septembre à 18 heures

: 11 septembre à 18 heures PS5 et Xbox Series : 12 septembre à minuit

Rappelons que la version Switch 2 du jeu n’arrivera pas avant le 3 octobre prochain, là encore à minuit, heure de Paris.

Un patch day one qui améliorera la stabilité

Et avant de pouvoir jouer à ce Borderlands 4 dans de bonnes conditions, il faudra passer par la case désormais habituelle du patch day one. C’est Randy Pitchford, qui est à la tête de Gearbox, qui déclare cela via un tweet lorsque les internautes se demandent si ce patch apportera beaucoup de changements pour améliorer la stabilité sur PC, pointée du doigt par certaines previews (comme la nôtre qui faisait mention de plusieurs saccades), dont celle de Destructoid.

Il indique cependant qu’il ne faudra pas s’attendre à des miracles pour les configurations inférieures à celles recommandées pour le jeu (comme celle utilisée par Destructoid pour sa preview), ce qui paraît logique :

« Le patch Day 1 est très utile ! Cela dit, si vous utilisez une machine avec des spécifications inférieures aux spécifications minimales, vous devriez vous attendre à ce que le jeu soit injouable. […] C’est un monde vaste, audacieux, nouveau et fluide, et je suis désolé de dire que les configurations plus anciennes n’offrent peut-être pas des performances optimales pour les jeux AAA de dernière génération, comme cela a toujours été le cas depuis l’avènement du jeu sur PC. »

Borderlands 4 est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, et Switch 2.