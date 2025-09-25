Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change

Borderlands 4 élargit ses horizons sur consoles

Comme chaque semaine, les activités hebdomadaires ont été renouvelées. On retrouve donc le Big Encore de Moxxi sur l’une des activités de la carte, une mission Joker qui garantit un objet légendaire, ainsi que le distributeur du Marché noir de Maurice. Rien de nouveau pour les habitués, mais cette mise à jour vise surtout à améliorer la stabilité et la lisibilité du jeu.

Le passage à l’Unreal Engine 5 n’a pas fait l’unanimité : certains joueurs digèrent mal l’obligation d’utiliser des technologies d’upscaling ou de génération de frames pour faire tourner le titre correctement. On espère donc que ce patch corrigera une partie des problèmes de performance déjà pointés du doigt. Voici les améliorations concernant la stabilité :

Améliorations générales de la stabilité et des performances.

Correction de divers cas de saccades, de baisse de FPS et de crashs.

Optimisation continue prévue dans les futures mises à jour.

Animations des personnages mises à jour pour de meilleures performances.

Correction d’un problème où le préréglage graphique pouvait passer automatiquement en Élevé ou Très Élevé via la détection automatique.

[Xbox] Correction d’un écran noir après l’écran de chargement avec le symbole de l’Arche.

Correction de cas rares d’écrans de chargement infinis en crossplay.

Optimisation du chargement des personnages dans les menus pour réduire les délais visibles.

La mise à jour rééquilibre également certains chasseurs de l’Arche et notamment Amon :

Harlowe la Gravitar

Correction du texte du talent ultime État Fondamental pour supprimer une mention incorrecte sur la réduction de dégâts.

Générateur de flux Gravitar n’applique plus de soins aux ennemis via le talent ultime Transfert Potentiel.

Accrétion Gravitar accorde désormais correctement du vol de vie aux alliés.

Correction de divers problèmes liés à la Poche d’énergie instable générée par la compétence d’action Accélérateur CHROMA.

(Corrections sur : Augmentation Aimants spécialisés, talent ultime Lumière fracassante, passifs QED, Briser la glace, augmentation Brèche de confinement, et passif Eureka!)

Amon le Forgechevalier

Le passif Déferlante primordiale restaure désormais correctement bouclier et munitions.

La compétence d’action Pare-feu empêche désormais Vengeance d’être stockée avant l’activation de Fléau.

Poing-fusée Déchaîné se connecte mieux aux ennemis protégés.

Correction d’un bug où la Hache-forge ne cherchait pas correctement les ennemis proches.

Vex la Sirène

Correction d’un problème où l’augmentation Moisson funèbre pouvait se déclencher sans qu’Incarnation soit active.

Correction d’un bug où l’affinité Flétrissure pouvait parfois ne pas infliger de dégâts au Gardien du Temps.

Les dégâts de la passive Bombe spirituelle comptent désormais comme dégâts de Compagnon et changent correctement de couleur selon l’élément choisi.

Rafa l’Exo-Soldat

Correction d’un problème empêchant le passif Souffle destructeur de se cumuler correctement avec l’utilisation répétée des compétences d’action.

Certaines armes ont également bénéficié d’un petit rééquilibrage :

Hellwalker : spawn désormais toujours avec l’élément Feu.

Armes Tediore : +10 % de dégâts et +10 % de taille de chargeur.

Pistolet de l’Ordre Trèfle Porte-Bonheur (Rechargement roquette) : cadence de tir augmentée.

Sniper de l’Ordre Fisheye : dégâts augmentés.

Pour le reste on retiendra surtout des ajustements sur certaines récompenses et la progression, des optimisations supplémentaires sur l’interface, l’audio, les visuels et l’équipement. Et enfin, l’ajout d’un réglage du champ de vision (FOV) sur consoles. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le patch note complet.

Borderlands 4 est disponible sur les autres supports (PC, PS5, Xbox Series X/S) depuis le 12 septembre dernier. N’hésitez pas à découvrir notre test et notre soluce complète pour vous assurer de tout faire sur le jeu.