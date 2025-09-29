Borderlands 4 : Le prochain personnage jouable du jeu sortira début 2026 et se nomme C4SH

Faites vos jeux

On vous épargnera le spectacle de Randy Pitchford sur la scène du Tokyo Game Show pour se concentrer sur l’essentiel, à savoir que le premier Chasseur de l’Arche à rejoindre le casting de Borderlands 4 en tant que DLC se nomme C4SH. Il s’agit là d’un robot qui travaillait auparavant en tant que croupier dans un casino, et qui est maintenant à la recherche d’artéfacts eldritch maudits. Il sera au cœur du premier DLC payant du jeu contenant une nouvelle histoire, Mad Ellie et l’Arche maudite.

Il aura la particularité de se baser sur un système de chance, casino oblige, avec des compétences qui peuvent aussi bien l’aider à se renforcer lui et ses alliés que de baisser les résistances ennemies, le rendant ainsi assez imprévisible. Gearbox ne veut pas trop en montrer pour le moment et s’est simplement contenté de nous présenter le design du personnage et son kit.

Borderlands 4 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sortira à une date indéterminée sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir davantage.