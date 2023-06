Xiaomi 12X : Grosse promotion pour ce smartphone très réussi

Où trouver le Xiaomi 12X au meilleur prix ?

L’offre est assez remarquable pour être soulignée, surtout en dehors des périodes de promotions. Aujourd’hui, vous pouvez acheter le Xiaomi 12X (8 Go + 256 Go) à seulement 399 € au lieu de son prix conseillé affiché à plus de 700 € (799,90 € sur le site officiel de la marque).

Habituellement, il est plutôt possible de le trouver dans la tranche des 450 € en reconditionné, mais pas à ce prix que l’on voit aujourd’hui, ce qui en fait une excellente affaire.

Ce Xiaomi 12X devient extrêmement intéressant à ce tarif puisqu’il est équipé d’un très joli écran AMOLED de 6,28 pouces, compact, parfait pour celles et ceux qui ne recherchent pas un smartphone qui dépasse de la poche. Capable de filmer jusqu’en 8K, il est aussi équipé du Qualcomm Snapdragon 870, qui lui permet d’afficher les jeux les plus récents à l’image de Honkai Star Rail sans aucun problème. Si vous comptiez trouver un smartphone pour jouer à moins de 400 €, celui-ci pourra donc parfaitement faire l’affaire.