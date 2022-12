Bob l’Eponge: The Cosmic Shake sortira finalement le 31 janvier 2023

Edité par THQ Nordic et présenté à de nombreuses occasions ces deux dernières années, Bob l’Eponge : The Cosmic Shake n’avait donné aucune nouvelle sur sa date de sortie jusqu’à aujourd’hui. Finalement, le jeu nous fait la surprise de sortir relativement tôt, en tout cas plus tôt qu’on ne le pensait, puisque son nouveau trailer nous indique que Bob, Patrick et les autres débuteront leur voyage entre les dimensions dès le mois prochain.

Bob et Patrick partent en vadrouille

Bon, il vous faudra tout de même attendre la toute fin du mois en question, puisque Bob l’Eponge : The Cosmic Shake prévoit de sortir le 31 janvier 2023. Ce nouveau trailer fait rapidement le tour de ce que le jeu nous proposera avec ce bon vieux Bob qui va se rendre dans plusieurs univers très différents des uns des autres, passant de décors préhistoriques à médiévaux en passant par le far-west.

La bande-annonce veut surtout nous faire passer à la caisse en vantant les mérites de la précommande, qui permettra d’avoir accès à un bundle contenant 7 costumes pour notre éponge préférée, en plus de la trentaine de costumes du jeu de base.

Bob l’Eponge : The Cosmic Shake sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.