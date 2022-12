Accueil » Actualités » Bob L’Eponge: The Cosmic Shake se dévoile un peu plus à travers ses combats de boss

Alors qu’il nous a dévoilé sa date de sortie via un nouveau trailer il y a seulement quelques petits jours, le nouveau jeu basé sur la franchise de l’éponge carrée la plus rigolote de nos petits écrans se dévoile un petit peu plus à travers une courte vidéo mettant en scène les combats de boss de Bob L’Eponge: The Cosmic Shake.

Prêts à envoyer des bulles carrées !

Le nouveau jeu développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordiq nous embarquera à travers différentes dimensions en compagnie de nos chers amis Bob, Patrick et compères. Dans cette nouvelle vidéo, place donc aux combats de fins de zones avec plusieurs personnages que les fans de l’animé pourront reconnaitre.

Le jeu semble toujours aussi loufoque et semble proposer des mécaniques de gameplay intéressantes. Verdict prochainement puisque rappelons que Bob L’Eponge: The Cosmic Shake est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 31 janvier prochain.