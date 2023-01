Test Bob l’Éponge : The Cosmic Shake – Un nouvel épisode qui pique, qui pique ?

Qui vit dans un ananas dans la mer ? Bob l’Eponge carrée bien sûr. Vous connaissez certainement ce petit personnage loufoque au rire caractéristique et communicatif. Portée maintes fois entre nos mains pour des jeux n’ayant pas tous remporté un franc succès, la franchise appartenant à Nickelodeon s’est déjà vue offrir il y a deux ans un remaster pour une de ses plus grandes aventures sortie il y a près de 20 ans, Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté.

Cette année, Purple Lamp Studio, à l’œuvre depuis le remaster, et THQ Nordiq qui édite ces jeux, nous proposent une toute nouvelle aventure, Bob l’Eponge : The Cosmic Shake, qui veut nous faire voyager entre plusieurs dimensions pour retrouver tous les héros de Bikini Bottom dans de fâcheuses postures prêts à relever le défi pour ramener de l’ordre vingt mille lieues sous les mers. Alors, côté lisse ou côté qui gratte pour cette nouvelle adaptation ?

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure une fois en prenant notre temps sur PlayStation 5 via une copie PlayStation 4 fournie par THQ Nordic puis nous avons procédé à de l’exploration libre pour terminer les quêtes secondaires et la récolte des collectables, pour un total de 12h de jeu.

Patrick et Bob, toujours dans les bons plans

Pour commencer notre tour d’horizon de ce Bob l’Eponge : The Cosmic Shake, il nous faut d’abord préciser que l’histoire racontée est totalement originale et non adaptée de la série animée ou d’un ancien jeu vidéo de la franchise. Les deux meilleurs amis Bob l’Eponge et Patrick l’Etoile de Mer, venant de Bikini Bottom, la ville sous-marine où se déroule notre histoire, ont prévu d’aller passer la journée à l’Empire du Gant, une sorte de parc d’attractions dédié à leur mascotte favorite, Gaby Gant.

Mais comme vous vous en doutez, tout ne se passera pas comme prévu quant les deux amis s’ennuyant, trouvent une bouteille de bulles magiques mystérieusement données par une certaine Madame Kassandra. Alors que Bob s’amuse à faire des vœux pensant les réaliser grâce à son nouveau jouet, celui-ci provoque un désordre dans toutes les dimensions ainsi que la disparition de nombreux habitants et bâtiments de Bikini Bottom. Son seul objectif désormais, collecter autant de gelée cosmique que possible afin que Kassandra puisse ramener tout le monde à bon port.

Le jeu étant signalé PEGI 7 et étant donc plutôt destiné aux enfants, le scénario ne possède pas moult rebondissements et événements à tiroirs mais se laisse agréablement suivre tout au long de sa trame narrative d’une durée de 8 à 10h en fonction de votre envie de fouiller tous les recoins et de récupérer tous les collectables à votre disposition, avec un twist final prévisible mais plaisant. Une durée de vie très courte, certes, mais rassurez-vous, celle-ci peut-être légèrement augmentée en rejouant les niveaux pour accomplir les quêtes secondaires (une par niveau) ainsi que pour accéder aux zones inaccessibles au premier passage, amenées par ailleurs d’une manière intelligente.

Patrick, Sandy, Carlo et les autres… spectateurs

En effet, Bob l’Eponge débloquera, au fil de sa progression, diverses améliorations et nouvelles capacités. Au départ, seule l’attaque simple et l’esquive sont disponibles. Vous serez rapidement en mesure de fabriquer des bulles pour encercler vos adversaires mais vous pourrez aussi avoir recours à une capacité de charge au sol, vous balancer sur des hameçons grâce à l’élastique de votre slip (ouille) avant de profiter d’un placage ou d’un coup de pied bien placé façon Karaté et d’autres choses encore.

Une progression bien rythmée et maline pour ne jamais tomber dans la monotonie, car vous demandant souvent de combiner toute cette palette de mouvements, bien que l’ensemble ne soit jamais vraiment difficile. Heureusement, il vous est possible de relever (ou d’abaisser) la difficulté du jeu dans les menus, mais ne rêvez pas d’un Souls-like pour autant. À noter que la vie de notre éponge est vouée aux slips à ramasser un peu partout sur le terrain tandis qu’un game over ne vous ramène qu’au précédent Checkpoint.

Là où le bât blesse, c’est concernant l’utilité de notre cher ami Patrick. Là où dans le précédent épisode, Bataille pour Bikini Bottom, l’étoile de mer pouvait porter des objets lourds ou envoyer des pastèques (et où même d’autres habitants aidaient à leur façon), ici, il sera seulement capable d’accompagner Bob pendant toute l’aventure, en ajoutant sa touche de naïveté dirons-nous, sans jamais interférer ni même aider concrètement. La faute à sa transformation en ballon dès le début du jeu, mais même pour cet aspect qui aurait pu être utilisé (comme un planeur par exemple), les développeurs manquent le coche et nous proposent une aventure au protagoniste unique.

À la place, nous pourrons découvrir, dans chacun des 7 mondes disponibles, un des habitants phares de Bikini Bottom grimés et totalement intégrés dans ces univers parallèles allant de la Préhistoire, à un plateau de cinéma géant, en passant par une plage de pirates, le Far-West et sa conduite d’hippocampe, ou encore une ville où le noir et l’effroi sont légion.

Pour cela, nos amis devront emprunter des portails dimensionnels disséminés dans la ville et faisant office d’écrans de chargement. À vous d’aller le « sauver » en lui prouvant qu’il vient du présent et qu’il vous faut le ramener pour tout remettre en ordre. Larry le Homard, Le Hollandais Volant, Mme Puff, Carlo Tentacule etc. sont ainsi de la partie pour notre plus grand plaisir.

Les situations rencontrées dans Bob l’Eponge : The Cosmic Shake sont fort heureusement assez originales et proposent suffisamment de variété pour ne pas se répéter à outrance, mais cela ne passe pas le cadre du déjà-vu avec un sentiment de jeu qui ne sort pas à la bonne époque, tel un hommage maladroit aux jeux des années 2000. Malheureusement, même au niveau technique, ce ressenti ne peut que se conforter.

Le pâté de crabe le plus indigeste de l’Océan ?

Nous vous disions plus haut que Bob l’Eponge : The Cosmic Shake semblait comme hors de son temps dans la construction, les situations présentées etc. Il en va de même concernant son aspect technique daté et manquant de polish sur bon nombre d’aspects : ville de Bikini Bottom servant de hub mais finalement assez plate et vide (impossible de visiter ne serait-ce que la maison de Bob ou le restaurant Le Crabe Croustillant), textures étirées par moments, cinématiques hachées, transitions gameplay/cinématiques clairement pas au point (par exemple, Bob l’éponge s’envole et l’instant d’après, on reprend les commandes dans un nouveau lieu sans savoir ce qu’il vient de se passer), popping dans tous les sens etc.

Cela commence à faire beaucoup pour un jeu sortant en 2023, uniquement sur les consoles de l’ancienne génération, sans même proposer de version pour les machines actuelles. Un point sur lequel le jeu s’en sort par contre étonnement est sur l’intelligence de ses temps de chargements, uniquement présents en début de niveau et lors de quelques cinématiques et qui ne viennent pas troubler l’expérience. Bref, on ressent le manque de finition à de nombreux étages et c’est dommage car la construction du jeu, bien que classique, est totalement en adéquation avec le public visé et l’expérience proposée, ainsi que la fidélité au matériau de base, très bien respectée grâce à son rendu cartoon et coloré comme l’est la série éponyme.

Les niveaux de Bob l’Eponge : The Cosmic Shake sont un ensemble de vastes zones ouvertes et interconnectées proposant chacune leur lot de combats, via de petits groupes isolés ou dans des arènes à nettoyer pour progresser, ainsi que plusieurs mini-jeux ou lieux optionnels où vous pourrez obtenir des Galons d’Or pour débloquer pléthores de costumes tous aussi saillants à souhait, et même des spatules dorées sans que leur rôle ne soit clairement établi.

D’ailleurs, sachez que vous pourrez affronter une dizaine de variété de petits monstres violets, la redondance est donc de mise mais permet aux joueurs et joueuses de connaître tout de suite la manière de les affronter. Seuls les combats de boss en fin de chaque niveau permettent de renouveler l’expérience d’attaque en proposant toujours des variations dans l’approche.

Enfin, sachez que si vous êtes adepte (ou vos enfants) de la série animée qui proposera sa 14ème saison prochainement outre-Atlantique, vous reconnaîtrez parfaitement les performances des doubleurs français originaux pour toute l’aventure de notre éponge carrée. Une performance à saluer bien que l’on aurait aimé redécouvrir des musiques et effets sonores propres à la série (notamment le générique iconique). En lieu et place, nous avons droit à quelques thèmes se répétant en boucle, pas tous aussi appréciables que d’autres mais collant parfaitement au thème.