Bob L’Éponge: The Cosmic Shake partage une vidéo de gameplay qui voyage à travers les époques

L’année dernière, pour sa toute première conférence, THQ Nordic avait levé le voile sur Bob L’Éponge: The Cosmic Shake, un jeu Bob L’Éponge inédit qui avait montré un premier trailer délirant. L’éditeur était aujourd’hui de retour avec une nouvelle conférence, et forcément, on s’attendait à retrouver le jeu. Cette fois, le titre de Lamp Studios a été mis en avant avec une grosse vidéo de gameplay, pour mieux nous rendre compte de ce qui nous attend.

Bob le voyageur

Notre éponge préférée et un Patrick visiblement réduit (et tout mignon) vont donc voyager à travers les mondes (sept en tout), et surtout les époques, de quoi varier les niveaux de ce jeu d’action et de plateforme, qui promet de varier les gameplay et les styles.

Entre des mondes sur les thèmes de la préhistoire, une ambiance plus western et d’autres endroits et périodes, le jeu devrait nous faire pas mal voyager, tout en sachant que l’on retrouvera l’humour si caractéristique de la série. Chaque costume que l’on pourra acquérir donnera aussi accès à d’autres capacités pour Bob.

Malheureusement, toujours aucune date de sortie pour ce Bob L’Éponge: The Cosmic Shake, qui est prévu pour sortir sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.