Blood Bowl 3 : Interview avec les développeurs de Cyanide

En marge de la Nacon Connect, nous avons pu interroger les équipes derrière Blood Bowl 3. Basile Bastian et Gautier Brésard, lead game designer et producteur du jeu, ont bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Présentation des nouveautés, respect de la licence… Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce futur troisième volet.

Introduction à Blood Bowl 3

Enchanté ! Pouvez-vous vous présenter ?

Bonjour et merci à vous pour cet entretien ! Nous sommes Basile Bastian et Gautier Brésard, respectivement lead game designer et producer pour Blood Bowl 3. Nous travaillons conjointement afin d’apporter une adaptation fidèle de la nouvelle édition du jeu de plateau tout en améliorant la formule connue par notre communauté qui s’est créée et étendue depuis Blood Bowl 1.

Pouvez-vous présenter rapidement ce qu’est Blood Bowl 3 pour les personnes qui n’ont jamais joué à un Blood Bowl ?

Gautier : Deux équipes de 16 joueurs orcs, elfes, nains ou autres créatures fantastiques. Un arbitre corruptible, des poings américains, des boules de feu et des tronçonneuses. Ah, et parfois aussi, un ballon à emmener sur la ligne de touchdown adverse.

Basile : Blood Bowl 3 est un jeu tactique au tour par tour se déroulant dans l’univers fantastique de Warhammer. Dans ce sport fictif loufoque et violent s’inspirant librement du football américain, vous serez en mesure de créer vos propres équipes, d’affronter des adversaires en solo ou en multijoueur et de créer vos propres compétitions.

Gautier : La réussite de la plupart des actions est soumise à un jet de dés. Imaginez un jeu d’échec avec une dimension de gestion de risques.

Le jeu a été annoncé en 2019 ; depuis combien de temps travaillez-vous dessus ? Quand est-ce que le développement a commencé ?

Gautier : Entre les limites atteintes sur le moteur vieillissant de Blood Bowl 2, le rachat de Cyanide par Nacon, et la nouvelle gamme de figurines et la nouvelle édition du jeu de plateau par GW, tout le monde avait très envie de voir naître un Blood Bowl 3. La pré-production a démarré fin 2018, au départ avec une petite équipe d’une demi-douzaine de personnes, pour monter à plus de 30 personnes en 2019.

Nouveautés et améliorations

Est-il plus ambitieux que le précédent et dans quelles mesures ?

Basile : Blood Bowl 3 présentera plus de factions que ses prédécesseurs à leur lancement. Le jeu a nécessité un travail complexe afin de réduire les barrières entre les différents modes de jeu : permettre aux joueurs de faire la campagne solo avec leurs propres équipes, puis inscrire cette même équipe en multijoueur, mixer joueurs humains et IA dans les mêmes compétitions…

Gautier : Nous apportons également plus de leviers de personnalisations visuelle pour les équipes: coach, cheerleaders, équipement, maillots, ballons, dés, terrain. Les possibilités de customisation de BB3 sont supérieures à la somme de ce qu’il y avait dans BB1 et dans BB2.

Par rapport à Blood Bowl II, quelles sont les améliorations effectuées ? Le gameplay sera-t-il davantage stratégique ?

Basile : Les changements significatifs apportés par la nouvelle édition offrent plus de flexibilité tactique, une meilleure différenciation de certains postes et des améliorations qui parleront aux amateurs de Blood Bowl 2. En voici quelques exemples :

Les relances de dés ne sont désormais plus limitées à une relance utilisable par tour

De nouveaux “inducements” sont disponibles lors de la phase de pré-match (Star Players, Special Play Cards)

Une nouvelle phase de jeu intervient après les inducements afin de rééquilibrer la rencontre : les Prières à Nuffle

Les “MVP” de chaque équipe ne risquent plus d’être choisis parmi les joueurs morts durant le match

La nouvelle caractéristique “PA” (Passing Ability ou Capacité de Passe en français) fait son apparition et apporte plus de profondeur en séparant l’efficacité pour esquiver et pour lancer le ballon.

Peut-on espérer un univers et un humour similaire aux précédents Blood Bowl ou avez-vous changé de ton ?

Basile : Nous tenons à vous rassurer sur ce point : l’humour n’a pas été oublié ! Toute l’équipe s’est attachée à conserver cet aspect fondamental, que ce soit au niveau de la modélisation des joueurs, des nouvelles animations, des nouveaux dialogues de nos commentateurs bien connus des fans (Jim et Bob), mais aussi par l’ajout de fausses publicités et de sponsors déjantés.

On imagine qu’en 6 ans, vous avez dû travailler sur le moteur graphique. Quels ont été les focus sur celui-ci ?

Gautier : Beaucoup de changements de la nouvelle édition nous ont demandé de revoir en profondeur le code source du jeu. Nous avons également décidé de revoir les fondations de notre système en partant sur un nouveau moteur pour la franchise (l’Unreal Engine), ce qui représentera une amélioration pour le long terme.

Basile : Pour Blood Bowl 3, un de nos principaux objectifs est de rendre le jeu plus compréhensible, plus accessible, mais aussi plus rapide et plus spectaculaire, pour les joueurs comme pour les spectateurs.

Des détails sur le contenu

Au sujet du contenu, nous avons 12 équipes jouables au lancement. Quelles sont les races que l’on peut coacher ? Peut-on espérer de nouvelles races ? Au lancement ou peut-être plus tard ?

Basile : Sur un total de 12 factions disponibles, 4 d’entre elles sont entièrement nouvelles tandis que les 8 autres ont subies différents changements dans leur composition. Nos joueurs auront accès à ces factions au lancement du jeu en février 2022 :

Orques

Humains

Elfes Noirs

Nains

Skaven

Élus du Chaos

Union Elfique

Nurgle

Noblesse Impériale (inédite)

Orques Noirs (inédite)

Alliance du Vieux Monde (inédite)

Renégats du Chaos (inédite)

Gautier : Bien sûr, de nouvelles races, du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités seront ajoutés après le lancement, mais il est encore trop tôt pour rentrer dans les détails. Notre priorité est déjà d’offrir aux joueurs une expérience de jeu agréable et de qualité.

En parlant des races, est-ce que l’on peut s’attendre à une campagne dédiée pour chacune d’entre elles ?

Basile : Blood Bowl 3 disposera d’une campagne solo découpée en plusieurs chapitres sous la forme de petites compétitions. Vous pourrez créer une équipe de n’importe quelle faction pour jouer à ces chapitres. Une fois ces compétitions débloquées, vous serez également en mesure de les rejouer avec des équipes différentes.

A la fin de l’année 2020, vous aviez annoncé que le jeu bénéficierait d’un niveau de personnalisation « encore jamais vu ». Pouvez-vous expliquer ?

Gautier : Chaque race apportera sa variante de cheerleader, de coach avec des émotes, de pitch, de dégouts, de ballon, de dés, et vous serez libre de faire les mélanges qui vous souhaitez. Vous pourrez customiser vos maillots avec toutes les couleurs de la gamme de peinture GW, en changer le motif, le logo. Vous aurez également le choix parmi différents gradins. Vos joueurs auront accès à de nombreuses variantes d’équipement (casques, épaulettes, cuirasses, gantelets…). Nous souhaitons que vous puissiez vraiment modeler vos équipes selon vos désirs, émuler les possibilités offertes par le jeu de figurines.

Basile : Il y a également d’autres options de customisation dont nous ne pouvons pas encore parler…

Précisions techniques

On sait que développer un jeu cross-gen n’est pas facile, mais vous avez tout de même décidé de le faire. Comment avez-vous géré le développement multi-plateformes ? La crise sanitaire vous a-t-elle beaucoup impacté ?

Basile : La sortie sur plusieurs plates-formes est un objectif que nous nous sommes fixés dès le départ. Toutes les fonctionnalités que nous avons développées ont inclus cette contrainte supplémentaire, ce qui pour le long terme s’avérera un bénéfice en terme facilité de mises à jour.

Gautier : A l’approche de la crise sanitaire, Cyanide est rapidement passé au 100% télétravail. Dans le jeu vidéo, nous avons la chance d’avoir l’environnement et les outils pour que cela se fasse relativement sans heurt. Bien sûr, tout le monde ne bénéficie pas de conditions optimales pour travailler de chez lui, et l’isolement lié au confinement a pesé sur le moral de l’équipe. Heureusement que l’équipe était déjà formée et soudée lors du premier confinement, ainsi nous avons pu nous soutenir les uns les autres à travers cette crise sans précédent.

Que peut-on attendre de la Switch ? Mode portable, compatibilité Joy-Con… Avez-vous déjà des précisions sur la résolution de chaque console ?

Gautier : la switch bénéficiera des mêmes fonctionnalités que les autres consoles. Vous pourrez jouer en mode portable ou en mode docké. Nous transmettrons en temps voulu les détails de résolution et framerate par plateforme. Nous sommes encore en train de développer et optimiser le jeu pour offrir une expérience de qualité adaptée à chaque plateforme.

Avez-vous une anecdote ou une histoire à raconter sur le développement de Blood Bowl 3 ?

Gautier : Pour que toute l’équipe soit consciente des enjeux de Blood Bowl, et de la vision à respecter pour Blood Bowl 3, tous les membres ont été “forcés” à jouer un match par semaine, le vendredi après-midi, au cours de notre propre compétition cyanidienne. Animateurs, programmeurs, graphistes ou scénaristes, gamers ou non, personne n’y a échappé ! Cela a été une expérience douloureuse pour certains : deux programmeurs se plaignaient tellement de leur malchance aux dés qu’ils ont décidé de collecter les données de tous leurs jets de dés, et revérifier, par eux-mêmes, que le générateur aléatoire était bien juste envers eux. Et il l’était ! Comme quoi nous aussi, il nous arrive de tomber dans le panneau et avoir l’impression que le jeu est injuste. Mais c’est ça aussi, Blood Bowl.

Basile : Lors du premier match de cette fameuse compétition interne, j’ai été matché contre Gautier et ses hommes-lézards. Première action du match, je lance un block contre son kroxigor (sorte de crocodile bipède géant), réussit, et le tue. Il n’a plus jamais acheté de kroxigor de sa carrière de Blood Bowl.

Gautier : Les kroxigors c’est très surfait de toute façon…

Nous remercions Basile et Gautier pour avoir participé à cette interview. Pour rappel, Blood Bowl III arrivera en septembre 2021 en accès anticipé sur Steam et en février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.