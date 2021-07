Nacon Connect 2021 : Le résumé de la conférence avec toutes les annonces

Ce soir avait lieu la Nacon Connect 2021 qui avait pour but de nous présenter tous les futurs jeux du catalogue de l’éditeur français Nacon. On a donc eu droit à une longue présentation qui est revenue sur plus d’une douzaine de jeux, avec des titres variés aussi bien dans les genres que dans les budgets. Afin de ne rien manquer, on fait le point sur tout ce qui a été présenté.

Des AA solides au programme

On commence avec l’un des jeux les plus attendus de Nacon, c’est à dire Steelrising, le prochain projet du studio Spiders. Après un GreedFall réussi et apprécié, le studio s’aventure cette fois-ci du côté du jeu d’action et d’aventure et nous présente un premier trailer de gameplay pour Steelrising, le jeu qui nous fera contrôler un automate dans un Paris alternatif du XVIIIème siècle.

On a donc eu droit à des premières séquences de jeu qui se focalisaient sur le système de combat, tout en apprenant que le titre était prévu pour le mois de juin 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.

On reste d’ailleurs dans le mois de juin 2022 avec une nouveauté qui a été présentée durant la conférence, à savoir Clash: Artifacts of Chaos.

Cette nouvelle licence est entre les mains du studio ACE Team et nous proposer un jeu d’action-aventure en vue à la troisième personne, avec des combats mélangeant divers arts martiaux et un style visuel des plus intriguant. Sortie prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

L’un des autres jeux attendus au tournant était The Lords of Rings: Gollum, qui a récemment été récupéré par Nacon, mais le jeu n’a montré que peu de nouvelle images, avec quelques extraits de gameplay seulement.

On a simplement eu droit à quelques informations via une interview, comme le fait que notre anti-héros allait être pourchassé par beaucoup de monde, comme Thranduil ou Gandalf, et aussi au fait que le jeu serait prévu pour sortir durant l’automne 2022.

On évoquera rapidement certains titres qui sont passés rapidement comme Rogue Lords, qui a confirmé sa sortie sur PC pour le 30 septembre et qui arrivera en début d’année 2022 sur consoles, ainsi que sur Roguebook, qui a révélé le contenu de sa première mise à jour gratuite.

Session est lui aussi venu rapidement nous montrer un nouveau trailer en lien avec son accès anticipé, tout en nous indiquant qu’il sortira également sur PS4 et PS5 en plus du PC et des consoles Xbox.

Blood Bowl 3 était aussi présent afin de montrer un trailer centré sur son mode campagne, tandis que Vampire The Masquerade – Swansong a mis en avant Galeb, l’un des trois personnages principaux du jeu. On a aussi appris que le jeu était désormais prévu pour le mois de février 2022.

Plusieurs jeux de la série de Life étaient également là, comme Chef Life: A Restaurant Simulator, Hotel Life: A Resort Simulator ou encore Train Life: A Railway Simulator, sans oublier Surgeon Life: A Hospital Simulator et Architect Life: A Building Simulator.

Une autre nouveauté a aussi intrigué, même si en réalité, le jeu en question n’est pas si inédit. On parle ici de Ad Infinitum, un jeu d’horreur développé par Hekate, dont on avait plus eu de nouvelles depuis presque trois ans maintenant.

Il s’agira d’un jeu à la première personne où l’on contrôlera un jeune soldat durant la Première Guerre Mondiale, qui devra tout faire pour garder l’esprit sain alors qu’il assiste aux horreurs de la guerre. Il faudra cependant attendre un petit moment avant de le voir débarquer, puisque le jeu n’est prévu que pour 2023.

On passe maintenant au gros segment sport / automobile, avec pas mal de jeux à voir. On commence par Rugby 2022 qui a été montré, et qui nous promet une IA retravaillée pour l’occasion, de nouveaux modes de difficultés, la présence des équipes nationales et les équipes de la saison en cours. La sortie est prévue pour le mois de janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Rims Racing était aussi là pour nous rappeler qu’il sortait bientôt, le 19 août, tout en nous indiquant que Sir Bob Cornelius Rifo du groupe The Bloody Beetroots avait participé à la bande-son du jeu. On s’y attendait aussi, WRC 10 a été une nouvelle fois mis en avant, et avec un guest de choix, puisque c’est Sébastien Loeb lui-même qui est venu nous en parler. La sortie est prévue pour le 2 septembre sur PC et consoles, même Switch.

Le plus attendu dans le lot était sans doute Test Drive Unlimited: Solar Crown, qui a montré un court trailer qui servait surtout à annoncer sa date de sortie, fixée au 22 septembre 2022. Oui, il va falloir attendre, mais on sait au moins que Hong Kong sera notre terrain de jeu ici, et que l’histoire mettra en avant deux clans rivaux, les Streets et les Sharps.

Avant de passer à la dernière surprise du show, on a eu droit au passage obligatoire sur les accessoires, puisque Nacon ne produit pas que des jeux. Une nouvelle manette à fixer sur les smartphones était également à l’honneur, histoire de pouvoir profiter à fond du Game Pass sur mobile. On notera aussi un nouveau casque et un stick arcade pour la PS5, ainsi qu’un nouveau micro.

Enfin, le dernier jeu présenté était pour le moins assez surprenant. Il s’agit d’un jeu RoboCop, nommé RoboCop: Rogue City. Oui, vous avez bien lu, Nacon va s’associer au studio Teyon (Terminator: Resistance) pour offrir un nouveau jeu Robocop sur PC et consoles d’ici l’année 2023. On en sait peu sur le titre si ce n’est qu’il s’agira d’un FPS, où l’on devra vider les rues de Detroit des criminels qui sévissent.

C’est tout pour la Nacon Connect 2021, qui a eu droit à une présentation avec de nombreux jeux présentés si l’on considère qu’il ne s’agit là que d’un seul éditeur. Et vous, qu’en avez-vous pensé ? N’hésitez pas à nous dire quels sont les jeux que vous avez retenus durant la présentation.