Blood Bowl 3 en mode Superbowl dans un nouveau trailer

Alors qu’une bêta est prévue normalement en ce début d’année, Blood Bowl 3 en a profité pour se montrer dans un nouveau trailer déjanté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre avait visiblement envie de parodier les nombreuses publicités à foison qu’il y a à chaque pause du Superbowl, qui a eu lieu hier.

Une pub parodique pour nous annoncer sa fenêtre de sortie

Édité par Nacon et toujours développé par les p’tits gars de Cyanide, Blood Bowl 3 a décidé de jouer la carte de l’humour dans cette nouvelle vidéo en promouvant une marque de bière inexistante, avec la Bugman’s Beer. Mis à part cela, rien à se mettre sous la dent si ce n’est que le soft sera logiquement dans la continuité du précédent épisode.

Car pour celles et ceux qui ne connaissent pas la licence, Blood Bowl 3 sera encore et toujours un mélange entre football américain et stratégie au tour par tour dans l’univers de Warhammer. Vous devrez bien évidemment gérer toute une équipe et affronter différentes races entre les humains, les nains voire les orcs en l’occurrence.

Au-delà de ça, il y aura également sa fenêtre de sortie à retenir puisque celle-ci a été dévoilée. En effet, si elle n’est pas forcément mentionnée sur le trailer, sachez que le titre est programmé pour débouler en Août 2021 selon la page Steam du jeu.

La date de sortie n’est donc plus très lointaine désormais, et attendons donc Août 2021 pour pouvoir poser nos mains sur ce Blood Bowl 3. Concernant les plateformes, le bougre sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.