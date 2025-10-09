Bloober Team précise son calendrier des sorties et annonce l’arrivée d’un portage Switch 2 pour Layers of Fear

Un planning plus que chargé pour les équipes

Il y en a des projets en cours chez Bloober Team, plus que ce que l’on pourrait imaginer. En plus des deux autres jeux cités précédemment, au moins 5 titres sont en développement au sein du studio, notamment via sa filiale Broken Mirror Games.

Cette dernière est par exemple en charge de I Hate This Place, un jeu d’horreur en monde ouvert assez atypique, dont le report est annoncé aujourd’hui. Initialement prévu pour le 7 novembre, le jeu est maintenant prévu pour le 29 janvier 2026. Ce n’est pas tout pour Broken Mirror Games, qui travaille aussi sur Project F, un jeu encore inconnu qui sortira en 2026, et Project M, autre jeu prévu pour l’année prochaine qui sera exclusif aux consoles de Nintendo.

En plus de ces projets, Bloober Team supervise aussi le développement de Star Trek: Infection, une aventure horrifique en réalité virtuelle qui se déroule dans l’univers de Star Trek. La sortie est calée au 11 décembre sur Meta Quest 3 et SteamVR.

Et puis reste alors Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, une version Switch 2 du jeu d’horreur qui est aujourd’hui annoncée. Ce portage devrait bien arriver cette année, mais aucune date précise n’a été donnée dans le communiqué du studio. Autrement dit, du Bloober Team, vous allez beaucoup en manger durant les prochains mois.