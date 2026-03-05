BlazBlue Entropy Effect X – Le gameplay, il n’y a que ça de vrai

BlazBlue Entropy Effect a fait beaucoup de bruit depuis sa sortie complète fin janvier 2024 sur iOS, Android et PC, après plusieurs mois d’accès anticipé. Développé par le studio chinois 91Act, le soft honore la licence d’Arc System Works – seulement à l’édition ici – d’une bien belle manière puisque le jeu s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Bien que Guilty Gear reste la série phare du studio, au point que BlazBlue soit apparu comme une sorte de doublon. Aujourd’hui, les choses tendent à changer. Guilty Gear Strive est un succès qui a renié une partie de son héritage que BB se retrouve maintenant seul à porter. Si nous verrons ce que l’avenir réserve à la série que l’on espère voir s’imposer davantage dans le versus fighting, saluons cette itération beat’em all x roguelite car, depuis le 11 février 2026, les joueurs console peuvent eux aussi profiter de la proposition qui se nomme désormais BlazBlue Entropy Effect X, simplement.

Jaquette de BlazBlue Entropy Effect
BlazBlue Entropy Effect
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android

Date de sortie : 31/01/2024

