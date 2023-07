Blasphemous 2 ouvre ses précommandes et dévoile un nouveau trailer

Où précommander Blasphemous 2 ?

Les développeurs indépendants de The Game Kitchen, épaulés par Team17 à l’édition, viennent d’ouvrir les précommandes numériques pour le jeu. Dès maintenant, il est possible de réserver son exemplaire en ligne ou en physique. Sur les stores numériques, Blasphemous II est listé à 29.99€, avec une remise de 10% pour toute précommande effectuée avant le lancement. Notez que Steam propose une édition deluxe complémentaire, avec la bande-son numérique et un artbook digital.

La version physique avait déjà été confirmée, mais Just for Games en a profité pour rappeler qu’ils s’occupaient de la distribution en France. Celle-ci est vendue à 34.99€ et il est possible de l’acheter chez les revendeurs habituels, Amazon, Fnac, Micromania et tous les autres. Un tarif légèrement plus élevé que la version digitale, mais on ne peut absolument pas bouder notre plaisir d’avoir une boîte confirmée pour un titre indépendante, ce qui permet de soutenir le physique au passage. Vous pouvez précommander via le comparateur de prix plus haut, ce qui permet de nous soutenir au passage.

Trailer de précommande

Histoire de célébrer l’ouverture de ses précommandes, le titre a également dévoilé une nouvelle bande-annonce. Rien de vraiment nouveau dans celle-ci, mais c’est l’occasion d’apercevoir quelques séquences de gameplay supplémentaires, mais aussi apprécier l’évolution qu’il y aura entre cet opus et le précédent. On ne peut pas le nier, les animations sont encore plus grisantes. On pourra découvrir tout ça le 24 août 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.