Blasphemous 2 : Le titre confirme enfin sa date de sortie avec un nouveau trailer

Le jeu pour souffrir à la fin de l’été

On l’avait quitté lors du dernier Indie World où il nous avait présenté une vidéo de gameplay, et le titre de Team17 et The Game Kitchen a refait surface chez IGN avec une nouvelle vidéo pour officialiser sa date de sortie. Sortez donc votre plus belle couronne d’épines afin de vous préparer à un nouveau cycle de morts qui débutera le 24 août prochain.

Pour patienter d’ici là, on a droit à ce trailer qui mélange cinématiques animées et séquences de gameplay, qui donnent envie d’en découvrir bien plus sur cette suite. Le premier Blasphemous avait su s’imposer comme l’une des belles trouvailles de l’année 2019, et on attend du deuxième opus qui corrige les quelques défauts du précédents afin d’offrir une expérience mémorable.

Blasphemous 2 est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox One mais aussi Nintendo Switch.