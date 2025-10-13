Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5

Autant retélécharger le jeu selon le studio

Cette mise à jour de Black Myth Wukong promet de régler pas mal de soucis de bugs, mais également de performances, notamment sur la console de Sony. Et on ne parle pas ici d’une petite mise à jour de routine. Game Science indique que cette update pèse environ 93,5 Go sur PS5. On est presque sur du jamais-vu ici, à tel point que le studio vous recommande presque d’effacer le jeu de votre SSD pour ensuite le retélécharger, étant donné que la nouvelle version réorganisera mieux les fichiers du jeu :

« En raison des différences de stockage des fichiers, le patch sur PS5 nécessitera un espace relativement important (environ 93,5 Go). Si la mise à jour ne peut être effectuée en raison d’un manque d’espace de stockage ou pour toute autre raison, vous pouvez continuer à jouer à la version actuelle ou essayer de supprimer le jeu et de le retélécharger. »

Notez aussi qu’un problème existe aussi du côté de la version PC du jeu, étant donné que cette mise à jour risque de mettre à mal certains mods du jeu. Un mal pour un bien si cette update permet de jouer au titre dans de meilleures conditions.

Black Myth Wukong est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.