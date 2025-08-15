Black Myth Wukong pourrait présenter son premier DLC lors de la Gamescom

Juste une vidéo pour la version Xbox, ou un peu plus ?

L’annonce pourra paraître anodine dans la mesure où la version Xbox du jeu est sur le point de sortir, mais Game Science a indiqué sur ses réseaux sociaux que Black Myth Wukong sera bien au programme de l’Opening Night Live qui aura lieu mardi 19 août à 20 heures. Cela pourrait tout à fait signifier que le studio vient juste faire la publicité du portage Xbox du jeu, à moins qu’une plus grosse annonce soit dans les tuyaux.

Et c’est bien possible si l’on se rappelle qu’un DLC était envisagé pour le jeu. Révéler les premières images de ce contenu additionnel juste avant le lancement de la version Xbox permettrait de relancer l’intérêt autour du titre, et il n’y a certainement pas de meilleur endroit que le Gamescom pour effectuer une telle annonce. Rendez-vous mardi pour savoir Game Science a prévu une telle chose ou s’il se contentera de nous rappeler que le portage Xbox arrive le lendemain.

Black Myth Wukong est actuellement disponible sur PC et PS5.