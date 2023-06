BioWare serait prêt à confier Star Wars: The Old Republic à un autre studio pour se concentrer sur Dragon Age et Mass Effect

Depuis l’échec d’Anthem, BioWare ne vit pas sa meilleure période. Autrefois adulé, le studio est actuellement dans une mauvaise passe et doit se réinventer avec Dragon Age Dreadwolf, sur lequel il n’a pas le droit à l’erreur. Pour mettre toutes les chances de son côté, il sait qu’il ne doit pas s’éparpiller et et c’est pour cela qu’il serait prêt à abandonner son MMO Star Wars: The Old Republic, ou du moins de le confier à un autre studio selon IGN.