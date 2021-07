Star Wars : The Old Republic nous parlera de son avenir ce soir à 21h sur Twitch

Arrivée sur Steam l’année dernière, Star Wars : The Old Republic se prépare à fêter sa décennie d’existence. A cette occasion, BioWare organisera un livestream ce soir à 21h sur Twitch pour parler « de ce qu’il faut attendre du 10ème anniversaire et au-delà » du MMORPG.

Hello #SWTOR community! We will be hosting a livestream to talk about what to expect for our 10th anniversary and beyond. Tune in on July 1st at 12:00 PM PDT (7:00 PM UTC) and follow us here. https://t.co/4xe7chgFRp

— The Old Republic (@SWTOR) June 29, 2021