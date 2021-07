Star Wars: The Old Republic annonce sa nouvelle extension, Legacy of the Sith

Comme cela avait été annoncé un peu plus tôt dans la journée, BioWare a diffusé une présentation qui célébrait les 10 ans du MMORPG Star Wars: The Old Republic, et qui avait aussi pour but de nous parler du futur du jeu. C’est désormais chose faite avec l’annonce d’une nouvelle extension, Legacy of the Sith.

Une extension qui vient célébrer les 10 ans du jeu

Cette nouvelle extension embarquera les joueurs et joueuses dans une nouvelle aventure au sein des coins de la galaxie les plus sombres et les plus reculés. Darth Malgus sera au centre de l’intrigue, et il faudra voir clair dans son jeu, en effectuant à nouveau des choix qui vont influer sur le déroulement de l’histoire.

Le monde aquatique de Manaan aura une grande importance et sera le théâtre d’un affrontement entre les deux camps de la galaxie. En accomplissant toutes les quêtes liées à cette bataille, il sera alors possible d’avoir accès à une nouvelle base d’opération, tandis que l’on apprend que le level maximum sera capé à 80.

Les choix interviendront aussi dans votre manière de jouer, puisque cette extension introduit les styles de combats. La classe des personnages pourra maintenant être séparée du « mode histoire » et permettra à tout le monde de choisir plus librement dans les classes avancées, que ce soit en usant la Force ou la technologie. En somme, vous pourrez alors utiliser des pouvoirs du côté obscur tout en étant un Jedi, ou bien d’autres choses qui étaient auparavant plus limitées.

Côté exploration, le titre nous nous emmènera sur la planète Elom, où l’on devra rechercher une forteresse Sith abandonnée qui est convoitée par Darth Malgus. Il faudra également s’entourer d’alliés pour aller affronter la menace dans une nouvelle opération, qui demandera d’aller enquêter sur un culte Sith qui récupère des technologies en provenance d’une arme antique.

En plus de cela, le jeu va subir de nombreux changements esthétiques pour sa dixième année, comme un inventaire retravaillé ou des fiches de personnages repensées. D’autres choses sont aussi au programme, comme la refonte du système PvP ou encore des améliorations visuelles mais BioWare rentrera plus dans les détails au cours de l’année.

Legacy of the Sith arrivera dans Star Wars: The Old Republic à la fin de l’année sur PC.