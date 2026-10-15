Big Walk ne sortira pas sur Xbox tant que le mouvement BDS continuera de boycotter Microsoft

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Big Walk est une immense réussite et une leçon de jeu en coopération. Ce petit bijou est accessible depuis le 4 août et fait les beaux jours du public PC, PS5 et Switch. On se demande alors pourquoi se priver d’ajouter une version Xbox pour toucher une cible encore plus large et ainsi maximiser le succès. Eh bien la raison est politique puisque le studio derrière cette excellente surprise de l’année soutient un mouvement palestinien boycottant Microsoft.

Big Walk // Source : House House

House House en faveur de la cause palestinienne

Lorsque l’on vit l’expérience Big Walk et sa manière extrêmement maline d’articuler le gameplay en coopération afin de passer des moments forts et mémorables, y compris avec des inconnus, on en ressort avec la banane et une foi retrouvée en l’humanité. Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si l’équipe de House House porte un certain nombre de valeurs, qui l’amène à s’engager concrètement.

Alors qu’une structure indépendante ne refuserait absolument pas de capitaliser sur le succès de son jeu, et face à la forte demande du public, la petite boîte australienne a expliqué que Big Walk n’est pas encore disponible sur Xbox en raison du boycott mené par le mouvement BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions). Ce mouvement palestinien visant à lutter contre Israël et son génocide en cours à Gaza tient Microsoft en ligne de mire, qu’il juge comme « l’entreprise tech la plus complice », notamment avec ses apports en IA et en cloud en faveur de l’armée israélienne.

Dans une publication Bluesky relayée par Vertical Slice, House House s’exprime plus en détail :

« Nous avons toujours voulu que Big Walk soit jouable par des groupes d’amis, et nous sommes conscients que l’indisponibilité du jeu sur Xbox va à l’encontre de cette volonté. Cette décision implique que certaines personnes ne pourront pas jouer à Big Walk avec leurs amis, et nous comprenons la déception que cela engendre. Nous sommes également déçus. Nous aimerions beaucoup que le public puisse jouer au jeu sur Xbox, mais pas avant que Microsoft et/ou Xbox ne soit plus la cible du boycott de BDS. Nous avons pris cette décision avec la conviction qu’il est possible que des changements significatifs soient possibles dans le monde, qu’une action collective et coordonnée peut s’opposer aux intérêts les plus puissants, et qu’un jour, la Palestine soit libérée. »

C’est tout à l’honneur du studio australien, et l’on ne peut que souhaiter que le génocide s’arrête, la sortie d’un jeu aussi bon soit-il sur une nouvelle plateforme n’étant, en conséquence, qu’une toute petite victoire à côté.

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Jaquette de Big Walk
Big Walk
pc ps5 switch 2

Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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