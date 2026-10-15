Big Walk ne sortira pas sur Xbox tant que le mouvement BDS continuera de boycotter Microsoft

House House en faveur de la cause palestinienne

Lorsque l’on vit l’expérience Big Walk et sa manière extrêmement maline d’articuler le gameplay en coopération afin de passer des moments forts et mémorables, y compris avec des inconnus, on en ressort avec la banane et une foi retrouvée en l’humanité. Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si l’équipe de House House porte un certain nombre de valeurs, qui l’amène à s’engager concrètement.

Alors qu’une structure indépendante ne refuserait absolument pas de capitaliser sur le succès de son jeu, et face à la forte demande du public, la petite boîte australienne a expliqué que Big Walk n’est pas encore disponible sur Xbox en raison du boycott mené par le mouvement BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions). Ce mouvement palestinien visant à lutter contre Israël et son génocide en cours à Gaza tient Microsoft en ligne de mire, qu’il juge comme « l’entreprise tech la plus complice », notamment avec ses apports en IA et en cloud en faveur de l’armée israélienne.

Dans une publication Bluesky relayée par Vertical Slice, House House s’exprime plus en détail :

« Nous avons toujours voulu que Big Walk soit jouable par des groupes d’amis, et nous sommes conscients que l’indisponibilité du jeu sur Xbox va à l’encontre de cette volonté. Cette décision implique que certaines personnes ne pourront pas jouer à Big Walk avec leurs amis, et nous comprenons la déception que cela engendre. Nous sommes également déçus. Nous aimerions beaucoup que le public puisse jouer au jeu sur Xbox, mais pas avant que Microsoft et/ou Xbox ne soit plus la cible du boycott de BDS. Nous avons pris cette décision avec la conviction qu’il est possible que des changements significatifs soient possibles dans le monde, qu’une action collective et coordonnée peut s’opposer aux intérêts les plus puissants, et qu’un jour, la Palestine soit libérée. »

C’est tout à l’honneur du studio australien, et l’on ne peut que souhaiter que le génocide s’arrête, la sortie d’un jeu aussi bon soit-il sur une nouvelle plateforme n’étant, en conséquence, qu’une toute petite victoire à côté.