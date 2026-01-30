Beyond Good and Evil 2 : Le directeur créatif promet que le projet n’est pas affecté par les récentes annonces d’Ubisoft
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
S’il y a bien un projet que l’on pensait voir être rapidement sacrifié au sein de la grande restructuration d’Ubisoft, c’est Beyond Good and Evil 2. Véritable arlésienne, le projet est peut-être trop gros pour ne pas aller au terme de son développement aujourd’hui, et les récentes coupes budgétaires chez l’éditeur ne l’impactent pas. C’est ce que le directeur créatif du jeu, Fawzi Mesmar, a bien voulu confirmer sur LinkedIn pour rassurer le public.
Le miraculé
Chez Ubisoft, le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps a été annulé, au même titre que d’autres projets non-annoncés. D’autres jeux ont été reportés, tandis que des studios ont été fermés. Dans tout ce chaos causé par la famille Guillemot, Beyond Good and Evil 2 est toujours vivant, ce qui tient presque du miracle. Il n’empêche que le public se questionne tout de même sur la santé du projet, et Fawzi Mesmar a reçu beaucoup de messages à ce sujet.
Il tenait donc à prendre la parole pour nous assurer que tout ce qu’il s’est passé dernièrement chez Ubisoft n’affecte pas le développement de Beyond Good and Evil 2 :
« Merci à tous ceux qui m’ont contacté ces derniers jours concernant les dernières actualités chez Ubisoft. Moi-même, mon équipe et notre projet Beyond Good and Evil 2 ne sommes pas affectés par les récents changements […] Inutile de dire que je suis attristé par les annulations qui ont affecté mes collègues dans d’autres secteurs d’Ubisoft et dans l’industrie. J’encourage tout le monde – moi y compris – à offrir son soutien de toutes les façons possibles durant ces moments. Nous restons engagés et concentrés sur la réalisation d’un jeu remarquable pour que nos joueurs puissent en profiter. »
L’une des rares bonnes nouvelles en provenance d’Ubisoft ces derniers temps. Beyond Good and Evil 2 poursuit son (long) chemin, et l’attente continue du côté du public.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C