Beyond Good and Evil 2 : Le directeur créatif promet que le projet n’est pas affecté par les récentes annonces d’Ubisoft

Le miraculé

Chez Ubisoft, le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps a été annulé, au même titre que d’autres projets non-annoncés. D’autres jeux ont été reportés, tandis que des studios ont été fermés. Dans tout ce chaos causé par la famille Guillemot, Beyond Good and Evil 2 est toujours vivant, ce qui tient presque du miracle. Il n’empêche que le public se questionne tout de même sur la santé du projet, et Fawzi Mesmar a reçu beaucoup de messages à ce sujet.

Il tenait donc à prendre la parole pour nous assurer que tout ce qu’il s’est passé dernièrement chez Ubisoft n’affecte pas le développement de Beyond Good and Evil 2 :

« Merci à tous ceux qui m’ont contacté ces derniers jours concernant les dernières actualités chez Ubisoft. Moi-même, mon équipe et notre projet Beyond Good and Evil 2 ne sommes pas affectés par les récents changements […] Inutile de dire que je suis attristé par les annulations qui ont affecté mes collègues dans d’autres secteurs d’Ubisoft et dans l’industrie. J’encourage tout le monde – moi y compris – à offrir son soutien de toutes les façons possibles durant ces moments. Nous restons engagés et concentrés sur la réalisation d’un jeu remarquable pour que nos joueurs puissent en profiter. »

L’une des rares bonnes nouvelles en provenance d’Ubisoft ces derniers temps. Beyond Good and Evil 2 poursuit son (long) chemin, et l’attente continue du côté du public.