Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft travaille toujours sur le jeu et espère le montrer un jour à la Paris Games Week

Vous le savez, en ce moment même se déroule la Paris Games Week, qui permet de mettre en avant les jeux de demain. Tout en s’intéressant à la production française, étant donné que la scène francophone est de plus en plus riche. Ce qui est donc l’occasion de reparler de Beyond Good & Evil 2, qui est techniquement l’un des jeux français les plus couteux et les plus ambitieux de l’industrie. Et BFM (via l’émission Multijoueurs de Melinda Davan-Soulas) s’est justement demandé ce que devenait le projet, en posant directement la question à Xavier Poix, directeur des studios français chez Ubisoft.