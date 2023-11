Le retour du premier Beyond Good & Evil pour ses 20 ans ne fait désormais plus aucun doute

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition, qui serait donc une nouvelle version du jeu de base, est désormais un secret de polichinelle, qui ne devrait plus être gardé très longtemps. Même Microsoft a vendu la mèche avec une apparition de la page du jeu sur son store, tandis que des utilisateurs ont été capables de télécharger le titre avant que celui-ci soit retiré du service d’abonnement Ubisoft+. Une succession de fuites en provenance de plusieurs endroits qui ne font que confirmer qu’Ubisoft a malheureusement bien du mal à conserver ses secrets.

L’officialisation n’est donc maintenant plus qu’une question de temps, étant donné que le projet est bien réel. Reste à voir si Ubisoft souhaite se garde cette annonce pour les Game Awards ou s’il lâchera le titre dans la nature « par surprise » au cours de ces prochains jours.

Apparently you can play it now if you have Ubisoft+. You should probably just announce it now @Ubisoft…https://t.co/zJfreFwIDx

— Gematsu (@gematsu) November 29, 2023