Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement et c’est Ubisoft qui le confirme

Dans la mesure où Ubisoft n’a pas donné de nouvelles du projet lors de son dernier Ubisoft Forward, on se doute que Beyond Good & Evil 2 ne devrait pas sortir avant quelques années. Ce mutisme inquiète cependant de plus en plus de fans de la licence, qui voient en cette absence de communication la preuve que le projet a été enterré malgré les multiples démentis de l’éditeur. C’est pourquoi, à l’occasion du remaster du premier Beyond Good & Evil, Ubisoft tient à mettre les point sur les i en confirmant que le développement du second épisode se poursuit :

L’année dernière, lors de la Paris Games Week, Ubisoft avait déjà confirmé que le développement était toujours d’actualité, au point où il espérait pouvoir présenter le jeu un jour sur la scène du salon parisien. L’attente risque d’être encore un peu longue, mais pour l’instant, l’annulation n’est pas à l’ordre du jour.

Yes, Beyond Good & Evil 2 is still in development, and we cannot wait for you to discover more about Jade's past in the 20th Anniversary Edition! ☀️

— Beyond Good and Evil (@bgegame) June 24, 2024