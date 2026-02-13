Beast of Reincarnation : L’action-RPG de Game Freak (Pokémon) sortira au tout début du mois d’août

L’été s’annonce très chargé

C’est avec plaisir que l’on retrouve déjà Beast of Reincarnation, seulement quelques jours après sa dernière présentation. Le titre nous en montre davantage dans cette nouvelle bande-annonce qui mélange certains éléments narratifs du jeu et l’aspect un peu plus action, avec de sacrés boss en perspective.

On ne pourra pas s’empêcher de penser que le jeu va définitivement lorgner sur une influence NieR, peut-être à cause de la bande-son et du contexte post-apocalyptique, et c’est loin d’être un mauvais exemple à suivre. Cette vidéo a surtout le mérite de nous indiquer quand il sera possible de jouer à ce titre. Lors du Xbox Developer Direct, on nous avait promis que le jeu serait prêt pour l’été, mais ce State of Play permet d’affiner les choses. Beast of Reincarnation sera en effet disponible dès le 4 août prochain.

Beast of Reincarnation est attendu sur PC et PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series.