Bayonetta est de retour… mais simplement en tant que skin dans The First Descendant

Après 2B, place à la fameuse sorcière

Nexon a trouvé un bon moyen de refaire parler de The First Descendant, et cela passe par des collaborations avec certaines licences très appréciées. Bayonetta sera donc la prochaine héroïne à bénéficier d’un skin à son image dans le shooter-looter, avec un skin d’arme exclusif reproduisant les fameux pistolets de la sorcière. De nouvelles animations sont également au programme pour rendre ce skin plus vrai que nature.

On découvre aujourd’hui une première vidéo, diffusée à l’occasion du Tokyo Game Show, qui ne nous montre pas véritablement le costume en jeu, mais via une cinématique qui donne quand même un aperçu du niveau de fidélité. Pour obtenir ce skin exclusif, il faudra encore patienter un peu puisque Bayonetta ne débarquera qu’à partir du 6 novembre prochain en jeu.

The First Descendant est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.