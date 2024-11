The First Descendant : La saison 2 arrive le 5 décembre, voici les premiers ajouts (nouveaux légataires, donjon…)

Les nouveautés de Void Chaser

Ne feignons pas la surprise, cette nouvelle saison débutera le 5 décembre, date que l’on avait facilement imaginé puisqu’elle signe l’arrêt du Battle Pass actuel. Nexon a officialisé les premières nouveautés tout en dévoilant une nouvelle bande-annonce, où l’on peut y apercevoir plusieurs légataires déjà connus, avec un focus sur Sharen (qui aura droit à sa déclinaison ultime) mais aussi un aperçu des nouveaux légataires, un nouveau donjon et de nouvelles mécaniques. Une vidéo bien rythmée qui n’hésite pas à jouer sur l’action.

Intitulée Void Chaser, la saison 2 de The First Descendant sera déployée le 5 décembre 2024 dans la journée. S’il faudra attendre le patchnote complet pour connaître toutes les nouveautés, les grandes lignes ont été dévoilées :

Deux nouveaux légataires inédits avec Keelan et Ines Raya : tous les deux membres du H.O.U.N.D, ils arriveront en décalé, d’abord Keelan et ses capacités Toxiques au lancement de cette saison, puis Ines Raya qui arrivera en janvier

Sharen Ultime arrivera aussi dans la liste des Légataires

Un nouveau Donjon Vaisseau du Néant

Un nouveau compagnon d’Archéo, que l’on pourra personnaliser (et caresser !)

La quête d’histoire liée à Sharen

Un nouveau combat d’Interception du Néant

Une nouvelle Arme « Marteau & Enclume »

Comme mentionné, les compagnons feront leur apparition. A priori, ils auront une réelle utilité, en plus de pouvoir leur faire des papouilles et leur mettre certaines tenues. Il pourra par exemple, ramasser des objets pour vous (sauf si vous allez trop vite). Dans les autres ajouts, évoquons un système de cibles à éliminer, des améliorations pour la boutique, des stabilisateurs pour colorer nos tenues et de améliorations pour la personnalisation. On aura également droit à des festivités de noël, comme ce fût le cas pour Halloween, avec un Albion aux couleurs de cette période et des tenues colorées.

Si vous souhaitez connaître tous les détails de la saison 2, vous pouvez revoir le livestream en compagnie des développeurs. L’émission a duré un peu moins d’une heure et permet d’avoir une présentation approfondie, avec quelques concepts arts mais aussi certains visuels qui peuvent vous donner des indices sur les tenues ou autres nouveautés (on retient les accessoires de noël pour notre chien).

The First Descendant est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Jouez-vous encore au jeu ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, cela nous incitera sans doute à repartir écrire des guides pour vous sur cette nouvelle saison.