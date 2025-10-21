Battlefield V, Like a Dragon Ishin et 5 autres jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra
Publié le :

Rédigé par Jordan
Puisque le PlayStation Plus Extra vient d’être mis à jour avec l’arrivée de nouveaux jeux, Sony doit aussi en laisser partir quelques-uns. Le constructeur nous offre tout de même un petit répit pour profiter de certains jeux avant qu’ils soient retirés du service, et on découvre ainsi quels titres vont quitter l’abonnement dès le mois de novembre.
Plus qu’un mois pour profiter de ces jeux dans l’abonnement
Au programme des prochains départs du PlayStation Plus Extra, seulement 7 jeux à noter, mais pas des moindres. On note par exemple celui de Battlefield V, ce qui parait logique maintenant qu’EA préfère vous réorienter sur le tout récent Battlefield 6. Même chose pour Bandai Namco avec Digimon Survive, qui quittera l’abonnement alors que Digimon Story: Time Stranger est disponible sur le marché.
Voici la liste complète des prochains départs sur le PlayStation Plus :
- Battlefield V
- Like a Dragon: Ishin!
- Digimon Survive
- Synapse
- Travis Strikes Back: No More Heroes
- Football Manager 2024 Console
- Daedalus: The Awakening of Golden Jazz
Ces jeux devraient être retirés du PlayStation Plus aux alentours du 18 novembre prochain, date à laquelle d’autres titres arriveront sur le service. Pour rappel, pour ce mois d’octobre, le PlayStation Plus Extra a accueilli Silent Hill 2 Remake, Until Dawn et quelques autres jeux à ne pas manquer.
