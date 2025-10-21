Battlefield V, Like a Dragon Ishin et 5 autres jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra

Puisque le PlayStation Plus Extra vient d’être mis à jour avec l’arrivée de nouveaux jeux, Sony doit aussi en laisser partir quelques-uns. Le constructeur nous offre tout de même un petit répit pour profiter de certains jeux avant qu’ils soient retirés du service, et on découvre ainsi quels titres vont quitter l’abonnement dès le mois de novembre.

