Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon: Ishin! est en réalité un remake de Yakuza Ishin!, un épisode sorti en 2014 uniquement au Japon et qui était un spin-off de la série Yakuza dans le Japon féodal. Le jeu introduit de nouveaux personnages, notamment des personnages historiques, tandis que l'on ne combat plus avec nos poings, mais avec un katana et d'autres armes. Ce remake est réalisé sur l'Unreal Engine 4 afin de rendre les visuels plus actuels, tout en remaniant un peu le gameplay ou en changeant les acteurs pour rendre le tout plus moderne.