Battlefield 6 : tout ce qu’il faut savoir sur le contenu de la saison 1 pour le FPS du moment

Trois phases, trois ambiances pour une première saison

La saison 1 de Battlefield 6 se décline donc en trois phases dont la première qui arrivera dans à peine quelques jours.

Phase 1 : Opérations rebelles

La saison démarre le 28 octobre prochain avec Opérations rebelles, une première phase qui introduit la carte Plaine de l’or noir, un décor semi-ouvert inspiré des conflits modernes pour des affrontements tendus en pleine zone industrielle. Ce champ de bataille brut et minéral accueille un nouveau mode 4v4 tactique baptisé Point d’attaque. Ici, deux escouades s’affrontent pour prendre et tenir une série de positions stratégiques réparties dans l’environnement, avec des rotations dynamiques et un gameplay axé sur la coordination d’équipe.

Selon Battlefield Studios, ce mode vise à rapprocher l’expérience compétitive de celle des jeux d’escouade tactiques, tout en conservant l’ADN explosif de la série.

Cette première phase va également introduire trois nouvelles armes :

SOR-308SC (carabine) : une arme semi-automatique de précision, probablement conçue pour les engagements à moyenne portée.

GGH-22 (arme d’appui) : une mitrailleuse légère ou moyenne, pensée pour le tir soutenu et la couverture d’équipe.

Mini Scout (fusil de précision) : un fusil compact destiné aux tireurs d’élite mobiles, idéal pour les maps ouvertes.

Mais aussi un nouvelle acessoire : Protection de rail et LPVO. Ces accessoires ajoutent des options de visée longue portée et de customisation tactique

Phase 2 : Résistance californienne

Le 18 novembre prochain, Résistance californienne transportera les soldats dans un tout autre décor : Eastwood, une banlieue californienne en apparence tranquille mais transformée en théâtre de guérilla urbaine. Inspirée par les mouvements de résistance civile et les conflits asymétriques, cette carte propose une ambiance plus intimiste, avec des combats rapprochés entre habitations, parkings et zones commerciales abandonnées.

Le nouveau mode Sabotage y fera ses débuts. Le principe est simple : une équipe offensive tente de poser des charges explosives sur des infrastructures disséminées sur la carte, tandis que la défense doit les empêcher à tout prix.

Pour les armes de cette phase 2, nous avons :

DB-12 (fusil à pompe) : une arme à courte portée à forte puissance, parfaite pour le combat urbain rapproché.

M357 Trait (arme d’appui) : un pistolet lourd adapté aux duels rapprochés.

Phase 3 : Offensive hivernale

Le 9 décembre 2025, Battlefield 6 se mettra aux couleurs des fêtes de Noël avec Offensive hivernale. On retrouvera ainsi une ambiance glaciale avec une nouvelle carte située au cœur de l’État de New York, baptisée Empire State. Le terrain de jeu mêle gratte-ciel effondrés, rues enneigées et souterrains gelés, créant un champ de bataille vertical et imprévisible.

Peu d’informations ont été révélées sur le mode associé, mais EA tease déjà « un affrontement intense au cœur d’un blizzard technologique ». Peut-être un retour d’une mécanique de météo à la Battlefield 2042. Nous aurons également droit à une nouvelle arme de corps à corps : le Piolet.

EA précise le modèle économique

Si le menu du jeu est encore vierge de toute boutique ou de microtransactions, cela ne va pas durer. Toutefois, EA précise la philosophie concernant la monétisation. Rien de spécial ici, on nous informe que tous les éléments impactant le gameplay (que ce soit les cartes, les modes ou les armes) seront gratuits ou déblocables via le jeu. Les contenus cosmétiques (skins, accessoires, bonus d’EXP, etc.) resteront optionnels et intégrés au système de passe de combat.

Des améliorations également au programme

Bien que la communication se concentre sur les nouveautés de gameplay, la Saison 1 marque aussi la première phase d’améliorations techniques post-lancement. Le moteur Frostbite bénéficie de nouveaux correctifs, notamment sur l’optimisation du ray tracing et la stabilité réseau, deux points cruciaux pour les modes compétitifs. Les développeurs ont également promis des ajustements de qualité de vie au fil de la saison dont un équilibrage d’armes, une meilleure réactivité des commandes, de nouveaux paramètres de matchmaking et une évolution de l’interface utilisateur.

Pour l’instant, EA et Battlefield Studios semblent faire les choses bien à l’heure où de nombreux jeux-service ont du mal à tenir. Les joueurs attendent aussi de voir quels genres de cosmétiques seront déployés, mais on imagine mal des skins loufoques après les tacles appuyés à Call of Duty.