Battlefield 6 sera révélé cette semaine, rendez-vous le 24 juillet pour une première bande-annonce

Première vraie vidéo à venir pour cet épisode

Cette fois-ci, plus question de fuites ou autres indiscrétions. Battlefield 6 est prêt à être révélé de manière officielle et plus complète que la première fois, avec un titre définitif et une première bande-annonce qui donnera le ton. Electronic Arts nous demande simplement d’attendre jusqu’au 24 juillet à 17 heures (heure de Paris) pour visionner ces premières images, via la vidéo disponible ci-dessous.

Et c’est tout ce que l’éditeur veut bien nous dire pour le moment. On ne sait pas si cette vidéo rentrera beaucoup dans les détails, ou même si elle nous donnera une date de sortie pour ce Battlefield 6. Il se murmure qu’une bêta (potentiellement ouverte) pourrait avoir lieu dans les prochains jours, et cette présentation pourrait être le moment idéal pour l’annoncer.

Pour le moment, on se contentera d’une nouvelle image pour le jeu, qui nous laisse entrevoir un champ de bataille près d’une grande ville certainement américaine. Pour en savoir plus, ne manquez donc pas le rendez-vous, même si Electronic Arts devrait distiller les informations sur cet épisode au cours des prochains jours.