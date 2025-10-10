Battlefield 6 est enfin disponible et cartonne déjà, mais accéder au jeu est compliqué

Le public est présent, les serveurs ne le sont pas

Battlefield 6 est bien parti pour être le plus gros carton de la licence. C’est du moins ce que l’on peut extrapoler en jetant un œil sur les premiers résultats du jeu sur Steam, alors qu’il vient tout juste de sortir. Avec un pic qui est à 747 000 connexions en simultané sur la plateforme de Valve, et qui ne fait que grimper, Battlefield 6 fait déjà 7 fois mieux que Battlefield 2042.

Tout ce monde, c’est bon pour les affaires d’Electronic Arts, mais moins pour la communauté qui se retrouve maintenant bloquée dans des files d’attente interminables, avec des centaines de milliers de personnes qui attendent leur tour. Rajoutez à cela des bugs qui n’étaient pas non plus prévus par EA, comme indiqué sur le compte officiel du jeu sur Twitter :

« Nous avons connaissance d’un problème empêchant les joueurs d’accéder au jeu, certains recevant un message d’erreur indiquant qu’ils auraient besoin d’acheter un DLC ou un contenu équivalent. Restez à l’écoute de nos prochaines mises à jour pendant que l’équipe enquête sur ce problème. Merci pour votre patience ! »

Et nul doute que cet engouement ne va pas se stopper là. Le jeu devrait encore attirer du monde tout au long du week-end, et ainsi réaliser l’un des meilleurs lancements de la série, du moins d’un point de vue commercial.

Battlefield 6 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir davantage sur le jeu, vous pouvez consulter notre test complet.