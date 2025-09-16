Battlefield 6 : EA a eu du mal à développer la version Xbox Series S du jeu, mais cela l’a aidé à améliorer l’optimisation

De précieuses leçons ont été acquises

Même avec un moteur Frostbite qui peut s’adapter à plusieurs machines, développer Battlefield 6 sur Xbox Series S n’aura pas été de tout repos pour les équipes du jeu. C’est ce qu’explique Christian Buhl, directeur technique sur cet épisode, en indiquant chez Kotaku que l’un des plus gros soucis de cette version aura été l’utilisation de la RAM :

« La Xbox Series S a moins de mémoire que notre PC milieu de gamme. Il y a donc eu un moment… il y a 6 à 12 mois, on s’est rendu compte que beaucoup de nos niveaux plantaient sur la Xbox Series S. »

Un problème qui a finalement transformé le jeu pour le meilleur, puisque après s’être focalisé sur ce cas très spécifique pend plusieurs semaines, l’équipe a pu récupérer des tas de données utiles pour améliorer la stabilité du jeu dans son ensemble. Jusqu’à arriver à trouver un moyen pour que la version Xbox Series S fonctionne :

« Nous avons effectué de nombreux tests… nous avons collecté toutes ces données. Une fois que nous avons commencé à tester tous nos niveaux et que nous avons pu identifier les problèmes, au bout d’un mois ou deux, nous avions quasiment résolu tous nos problèmes de mémoire sur la Série S. »

Le studio promet maintenant que cette version est optimisée comme il se doit, comme les autres, et que l’on pourra jouer à Battlefield 6 en 60 images par seconde via cette console, sans pour autant préciser dans quelle résolution. Et puisque ce travail d’optimisation a permis à EA de rendre le jeu jouable sur des machines moins puissantes… quid d’une version Switch 2 ? Kotaku a posé la question, mais Buhl n’a même pas eu le temps de répondre avant qu’un représentant d’EA coupe court à la conversation. Mystère, mystère.

Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.