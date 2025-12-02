Battlefield 6 : selon EA, seulement 2% des parties étaient affectées par des cheaters durant la semaine de lancement

𝐔𝐧 anti-cheat à l’épreuve des balles

Même si beaucoup se sont plaints du nouveau système d’anti-cheat lors de la bêta ouverte (notamment le fait d’activer une option de sécurité dans le BIOS de son PC), celle-ci semble bien faire ses preuves. D’après le rapport publié dans une mise à jour anticheat, le système maison EA Javelin a empêché plus de 2,39 millions de tentatives de triche depuis le lancement. Rien que le week-end d’ouverture, ce sont 367 000 tentatives bloquées.

Pendant la bêta ouverte, Javelin avait déjà repéré plus de 1,2 million de cheats, et le pourcentage de parties jugées « propres » avait grimpé de 93,1 % à près de 98 %. Battlefield Studios assure que la proportion de matchs affectés est un indicateur plus pertinent que le simple nombre de bans ou de suspensions. Pour eux, l’enjeu n’est pas seulement de punir les tricheurs, mais d’éviter que leurs actes n’impactent l’expérience des joueurs.

𝐔𝐧 constat encourageant, mais des défis persistants

Selon le studio, 190 programmes, matériels ou vendeurs de triches étaient sous surveillance après le lancement et 183 d’entre eux (soit 96,3 %) ont déclaré des « échecs de fonctionnalités, des alertes de détection, des temps d’arrêt ou ont purement et simplement mis leurs cheats hors ligne ». Malgré cela, il est nécessaire de rester prudents car on peut souvent observer des clips vidéo sur les réseaux sociaux montrant des « cheats supposément indétectables ». Un rappel que le combat n’est pas terminé. Le studio prévient que les tricheurs évolueront et que Javelin devra continuer à s’adapter.

Comme nous l’avons vu récemment avec le cas Rocket League, la lutte contre les tricheurs s’apparente à un véritable jeu du chat et de la souris. Les grosses productions doivent désormais investir massivement pour contenir ce fléau, sous peine de frustrer les joueurs réguliers et de les perdre sur la durée. Même s’il faut toujours rester prudent face aux déclarations un peu trop triomphalistes, force est de reconnaître que Battlefield 6 semble bien s’en sortir pour le moment. Autre preuve du bon suivi sur ce sujet : la communauté a largement salué les vagues de bannissements liées à l’utilisation du Cronus Zen (un adaptateur USB permettant de modifier artificiellement le comportement d’une manette sur PC, PlayStation ou Xbox, avec des scripts supprimant le recul ou optimisant l’aim assist).

Au vu des ambitions d’Electronic Arts pour son FPS, il est dans leur intérêt de préserver cette bonne dynamique, surtout après le lancement du mode Battle Royale Battlefield REDSEC. Quand on sait les problèmes qu’ont pu rencontrer des jeux comme Call of Duty: Warzone face aux cheaters, EA a raison de mettre les moyens nécessaires pour pérenniser le succès de son écosystème.